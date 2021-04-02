Polisler otizmli çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı

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Mersin polisi, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla kentte bulunan otizmli çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Dünya Otizm Farkındalik Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Nevin Yanıt Atletiz Kompleksi ve Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Okulunda gerçekleştirilen etkinliklerde, otizmli çocuklara unutulmaz bir yaşatıldı. Çocuklarla masa tenisi, koşu gibi etkinlikler yapılırken, polis motoruyla gezmek isteyen çocuklarda kırılmadı.

Keyifli bir gün geçiren çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.

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