Mersin'de nisan ayında kar sürprizi

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Mustafa GÜMÜŞ/GÜLNAR (Mersin), (DHA)MERSİN'in Gülnar ilçesinde ilkbaharın habercisi olan nisan ayında kar yağdı.

Gülnar´da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, alçak kesimlerde ise yağmur etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, kar yağışı ara ara devam ediyor.

Vatandaşlar kış aylarının kurak geçmesi nedeniyle sevinirken, çiçek açan meyve ağaçlarının dondan etkilenme riskine karşı da endişe ettiklerini belirtti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Gülnar Mustafa GÜMÜŞ

2021-04-02 17:44:24



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