Tarsus'ta, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu sürücü Mehmet Tahir Çoban (56), yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde MersinTarsus D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Tahir Çoban yönetimindeki 33 PAR 23 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Sürücü Çoban, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çağırılan 112 ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayağında kırık oluştuğu belirlenen Mehmet Tahir Çoban, tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-04-02 18:41:06
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