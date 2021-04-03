Mersin'de yol çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, farklı noktalarda asfalt serimi, kaldırım çalışmaları, yol açma, rampa ile hissedilebilir karo düzenlemeleri ve yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi’nde başlayan çalışmalar kapsamında, bin 300 metre uzunluğundaki yolda yaklaşık 4 bin 650 ton sıcak asfalt serimi yapılacak. Kaldırım çalışmaları kapsamında ise yolun her iki tarafında 9 bin 500 metrekare kaldırım yapımı tamamlanacak. Kaldırımların engelli vatandaşların erişilebilirliğine uygun hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında hissedilebilir karo düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında caddede yağmur suyu hattı, asfalt ve kaldırım çalışmaları bin 920 metrede tamamlanırken, ekiplerin çalışmalarının ikinci etabı Arpaçsakarlar Mahallesi’nde sürüyor. Altyapı çalışmaları kapsamında yağmur suyu hattı döşenirken, üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt ve kaldırım yenilemesi yapılıyor. Ekiplerin çalışmaları ile bölgenin ihtiyacına göre rampa ve hissedilebilir karo düzenlemeleri de özenle yapılarak, özel gereksinimli vatandaşların yaşamını zorlaştıran engeller de ortadan kaldırılıyor.

Bunun yanı sıra ekipler yine aynı bölgede bulunan Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi 102051. Sokak’ta yol açma, kaldırım ve asfalta hazırlık çalışmalarını kısa sürede gerçekleştirdi. Yolun sıcak asfalt serimi de hızla tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Yenişehir’deki 4. Çevre Yolu çalışmaları kapsamında ise 17. Cadde’de yol, asfalt ve kaldırımları yenileyecek olan ekipler çalışmalara başladı.

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