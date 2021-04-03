15 saatte 3 kadının çantasını çalan kapkaççı yakalandı

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de 15 saat içerisinde yolda yürülen 3 kadının çantasını kapkaç yoluyla çalan Z.S., olayda kullandığı kırmızı motosikletten tespit edilerek yakalandı. Mahkemeye çıkarılan Z.S., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Merkez Mezitli ilçesinde, 31 Mart akşamı ve 1 Nisan sabahında çantalarının çalındığı şikayetiyle İ.S., A.A. ve S.A. polise başvurdu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği özel ekip kurdu. Olayların gerçekleştirdiği bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kırmızı motosikletten yola çıkarak Z.S.'yi tespit etti. Şüphelinin geçebileceği güzergahta önlem alan ekipler, Z.S.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Emniyete götürülen Z.S., üç olayı da kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.S., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2021-04-03 12:32:59
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