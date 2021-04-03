Mersin Kayacı Vadisi'nde 160 sporcudan nefes kesen atlayış



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA) MERSİN'de Erdemli Belediyesi ile Rope Jumping Turkey Extreme Sporları iş birliğinde 'Pandemisiz bir dünya' sloganıyla, dünyaca ünlü Kayacı Vadisi'nde 8 ülkeden 160 sporcu atlayış yaptı. Aksiyon ve heyecanın zirve yaptığı atlayışlarda nefes kesen görüntüler kaydedildi.

Erdemli Belediyesi ile Rope Jumping Turkey iş birliği yaparak bölgenin tanıtımı için 8 ülkeden 160 sporcuyu Erdemli´de ağırlıyor. Dünyaca ünlü saklı cennet Kayacı Vadisi´nde, extrem sporlarından rope jumping yapan ekip, `Kendini özgürleştir´ sloganıyla 258 metreden atlayış yaptı.

Aktivite ile bölgeyi tanıtmayı hedeflediklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Erdemli umman gibi bir yer, keşfetmekle bitirilmesi mümkün değil. Bugün Erdemlimizde ayrı bir güzelliğe imza atıyoruz. Erdemlimizin en büyük turizm anlamında, gelecek vadeden Kayacı Vadisi´nde 258 metreden, 8 ülkeden 160´a yakın sporcu ve sporseverlerin bir aktivitesini, kayadan atlayış aktivitesini biraz sonra seyredeceğiz. İlerleyen yıllarda ben dünyanın her tarafından sporcuların buraya akın akın geleceğini umut ediyoruz. Böyle bir coğrafya, böyle bir güzelliği başka bir yerde yakalamak mümkün değil. Dünyanın bütün renklerini Erdemlimizin güzellikleri ile birleştirerek buradan 258 metre yükseklikten, atlayış yapılan yerden pandemi illetine 'dur' diyoruz" diye konuştu.

Programda yüzlerin güldüğünü ifade eden Rope Jumping Turkey Koordinatörü Burak Halepliler ise "Önderliğini bizim yaptığımız, Erdemli Belediyesi ile beraber organize ettiğimiz bu etkinlik gayet bizi mutlu ediyor. İnsanların yüzlerindeki gülümseme, yüzlerindeki parlama bizleri mutlu ediyor" dedi.

Pandemi kurallarına göre yapılan etkinlik 11 Nisan'a kadar devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sporcuların atlaması

-Muhabir anonsu

-Belediye Başkanı Mükerrem Tollu röp

-Burak Halepliler röp

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2021-04-03 14:21:48



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