Tarsus Belediyesi kırsal kalkınma atağına hız verdi

Tarsus Belediyesi. küçük üreticileri desteklemek ve kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla başlattığı kırsal kalkınma atağına yaptığı yeni çalışmalarla hız verdi.

Kırsalda maddi zorluk çeken besiciler ve tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler için daha önce destek sözü veren Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, 2 yılda yaptığı 106 açılışın ardından verdiği sözü yerine getirdi ve kırsal kalkınma desteği için kolları sıvadı. Bu kapsamda sorunları yerinde incelemek ve verimliliği düşüren hastalıklara hızlı çözüm sağlamak için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ve Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ile birlikte bir çözüm heyeti oluşturuldu. Yapılan heyet çalışmaları kapsamında görevlendirilen veterinerler ve ziraat mühendisleri, köyleri tek tek gezerek sorunlara yerinde çözüm sağlıyor. Göçük, Alibeyli, Kızılçukur, Damlama mahallelerinde muhtarların talepleri üzerine incelemelere katılan heyet, talep üzerine küçükbaş hayvanlara iç ve dış parazit aşılamasında bulundu. Tarımsal Hizmetlerde görevli olan mühendislerin, çiftçiler ile yaptığı görüşme sonrasında özellikle yaz meyveciliği üzerine sorunların olduğu saptanırken, incelemelerini tamamlayan heyetin raporu doğrultusunda Tarsus’ta geniş katılımlı ‘Tarsus Tarımsal Kalkınma Çalıştayı' düzenlenebileceği ifade edildi.



"Biliyoruz ki köylünün can damarı tarımdır"

Tarım ve hayvancılık konusunda üreticilerin bilinçlenmesi adına yapılan çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade eden Başkan Haluk Bozdoğan, "24 ayda 106 açılış yaptık. Yaptığımız bu açılışların çoğunu kırsal kalkınmaya yönelik sosyal tesisler oluşturuyor. Kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla köylerde açmış olduğumuz sosyal tesislerde eğitimlerimize bugün itibari ile başladık. Üreticilerimizin bilinçlenmesi, verimin artması ve kırsal kalkınmanın ivme kazanması amacıyla başlattığımız eğitimler köylerde yaşayan vatandaşlarımız için hayati önem taşıyor. Biliyoruz ki, köylünün can damarı tarımdır, hayvancılıktır, görevimiz de bu damara can vermektir. Tarsus Belediyesi olarak bu bilinçle etkili projeler üretip işbirliği çalışmaları yapıyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylümüzün desteklenmesi adına üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsamda tüm köylerimize açmayı planladığımız sosyal tesislerde tarım ve hayvancılığın gelişimi açısından faydalı olabilecek eğitimler yapmaya başladık. Belediyemize bağlı bu tesislere ziraat mühendisleri, veterinerler ve işbirliği içinde olduğumuz kırsal kalkınma ajanslarına bağlı uzmanlar getirerek tek geliri tarım ve hayvancılık olan köylümüzün ekonomik gelişimini sağlayıp kırsal kalkınmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Yapacağımız çalışmalarla her zaman köylümüzün yanında olmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.