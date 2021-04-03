Otomobil kanala uçtu; 1 yaralı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tarsus ilçesi Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi mevkisinde Ahmet Berke A. yönetimindeki 33 CMM 94 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp DSİ kanalına uçtu. Su seviyesinin düşük olduğu sulama kanalına düşen otomobil, ekipler tarafından çıkarıldı. Ahmet Berke A., kazadan yaralı olarak kurtuldu. Otomobilde Ahmet Berke A.'nın dışında iki kişinin daha olduğu, ekipler bölgeye gelmeden bölgeden uzaklaştıkları öne sürüldü.
Ahmet Berke A., Tarsus Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-04-03 15:08:21
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