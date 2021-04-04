Mersin'de Triatlon heyecanı

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği Yenişehir Triatlon koşuları başladı.

26 ilden 210 sporcunun katıldığı Yenişehir Triatlonu, pandemi önlemleri çerçevesinde yapılıyor. Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nda sporcular genç, elit, paratriatlon (engelli) ve yaş grupları kategorilerinde ter döküyor.

Adnan Menderes Bulvarı Fenerbahçe Meydanı'ndaki alanda genç erkekler, genç kadınlar ve paratriatlon kategorisinde yarışacak olan sporcular 08.00 08.50 saatleri arasında değişim alanına geldi. Hazırlıklarını tamamlayan gençler ve paratriatlon kategorisindeki sporcular 750 metre yüzdü. Denizden çıkan sporcular bisikletlerini alarak değişim alanına gitti, ardından 20 kilometre bisiklet sürüp ara vermeden 5 kilometre koştu. 4 kategoride yapılacak olan yarışlar bugün öğleden sonra tamamlanacak.

Pandemi dolayısıyla bu yıl seyircisiz yapılan yarışları sporseverler televizyon ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

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