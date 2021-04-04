75 yaşında, 58 yıldır ayakkabı tamir ediyor



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN´de yaşayan Ramazan Kara (73), 15 yaşında bir ayakkabıcı dükkanında çırak olarak başladığı mesleğini 58 yıldır devam ettiriyor.

Ailesi ile birlikte 3 yaşındayken 1951 yılında Bulgaristan´dan Mersin´e göç eden Ramazan Kara, 15 yaşındayken ayakkabı tamircisinde çırak olarak çalışmaya başladı. 58 yıldır mesleğini aralıksız devam ettiren Kara, gençlerin zanaata olan ilgisizliğinden yakındı.

Hayat hikayesini anlatan Kara, "1963´te yanında çalışmaya başladığım ustam yurt dışına gidince iş yerini satın alan başka bir ustanın yanında çıraklığa devam ettim. Bir süre yanında çalıştım, o askere gidince dükkanı işletmek bana kaldı. Daha sonra ben de askere gittim. Askerden geldikten sonra kendi dükkanımı açtım. İlk gün 17,5 lira kazandım. Çalıştırdığım dükkanın yeri kat karşılığı müteahhite verilince başka yere geçtim. 1995 yılında da buraya geçtim. 26 yıldır burada ayakkabı ve çanta tamiri yapıyorum" dedi.

`GENÇLERİN SABRI YOK´

Gençlerin zanaata olan ilgisizliğinden yakınan Kara, "Bu meslek sabır isteyen bir meslek. Gençlerimiz sabırlı değil, hemen köşeyi dönmek peşinde. Bir yere çırak verildiğinde `Usta kaç lira haftalık vereceksin?´ diye soruyorlar. Biz haftalık falan görmedik. Ne zaman elden ayaktan düşersem o zaman mesleği bırakırım. Kısıtlama gününde iş yerimi açmayacağım ama yaylada, bahçemde işime devam edeceğim" diye konuştu.

`ESKİDEN AYAKKABILAR DAHA SAĞLAM OLURDU´

Geçmişte yapılan ayakkabıların daha sağlam olduğunu belirten Kara şunları söyledi:

"O zaman yapılan ayakkabılar daha sağlam olurdu. Bir usta günde bir çift bir de tek yapabiliyordu. Şimdi her şey endüstriyel oldu. Günlük 100´er çift yapılıyor."

DHA-Gündem Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2021-04-04 11:03:52



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