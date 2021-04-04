Kamyonetteki telefonu çalınan kişi: Bir ekmek bana 5 bin TL'ye mal oldu



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde kimliği belirsiz 2 kişi, ekmek almak için markete giren Mesut Yılmaz'ın (26) kamyonetindeki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Yılmaz, "Bir ekmek bana 5 bin TL'ye mal oldu" derken, hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

İlçeye bağlı Şehitlertepesi Mahallesi'nde marketten ekmek almaya giden Mesut Yılmaz, kamyoneti park ettikten sonra kapılarını kilitlemeden markete girdi. Kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi, kamyonetin kapısını açarak koltuktaki cep telefonunu çalıp, kaçtı. Ekmek aldıktan sonra kamyonetine binen ve cep telefonunun çalındığını fark eden Yılmaz, polise gidip, şikayetçi oldu. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yılmaz, "Bir ekmek bana 5 bin TL'ye mal oldu" dedi.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-04-04 18:59:14



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