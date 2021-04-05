Silifke’de "korona virüs" denetimi sıklaştırıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "korona virüs denetimleri" genelgesi kapsamında pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksiler denetleniyor.

Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Süreci kapsamında, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı beraberinde, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Keskinsoy, TCSG 305 Komutanı Mehmet Ebcim, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hakan Yener, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, Silifke Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Uçal Mavili ve Silifke Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ile birlikte Taşucu Mahallesindeki denetimlere katıldı.

Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, herkesin kurallara riayet etme hususunda uyarılarda bulundu. Nazlı, “Her geçen gün artan korona virüsü yenebilmemiz ve düşük riskli bölge olabilmemiz için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Mersin turuncu bölgeden kırmızı bölge konumuna geldi. Kırmızı bölge demek çok riskli bölge anlamına geliyor. Bizler bölgemizi mavi yani düşük riskli bölge yapabiliriz. Bu hem Silifke halkı hem de esnaflarımız için çok önemli” dedi.

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