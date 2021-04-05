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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'in dört bir yanı çiçeklerle donatılıyor

İHA

Mersin'in dört bir yanı çiçeklerle donatılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesince bahar ayının gelmesiyle birlikte kentin dört bir yanına 60 bin mevsimlik çiçek dikildiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dikim ekipleri sahada yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekip üyelerinin büyük çoğunluğu kadınlar oluşturuyor. Güneşe ve toza aldırış etmeyen kadınlar, şapkalarını takıp mevsimlik bitkileri toprağa ilmek ilmek işliyor. Çiçek açıp tüm mevsim kenti güzelleştirecek olan o bitkiler, yine kadın kooperatiflerinden temin ediliyor. Çalışma yürütülen noktalardan birisi de Rıfat Uslu Caddesi ile Akbelen Bulvarının kesişimindeki kavşak oldu. Kadınlar, kavşağa yaklaşık 20 bin adet tagetes bitkisi dikti.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin de kavşakta çalışma yürüten kadın personelleri ziyaret ederek mevsimlik bitki dikimlerine eşlik etti. Söz konusu kavşaktaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Şahin, “Rıfat Uslu Caddesi ile Akbelen Bulvarının kesişim noktasında bulunan, aynı zamanda Karayolları ağında olup, protokolle bize devredilen bir kavşakta çalışma yapıyoruz. Bu çalışma esnasında, toprağın bitki besin elementi açısından zayıf olması nedeniyle öncelikle toprak yenilemesi yaptık. Üzerinde de tagetes dediğimiz yazlık bitkilerimizin dikimine başladık” dedi.
“Bir yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon mevsimlik çiçek dikimi planladık”
Şahin, kent genelindeki mevsimlik bitki dikim çalışmalarından da söz ederek, “Bu dikimlerimiz Tarsus’tan Anamur’a kadar devam ediyor. Anamur’da, Silifke’de, Tarsus’ta dikimlerimize başladık. Bir yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon kadar mevsimlik çiçek dikimi planladık. Bu kavşakta sadece 20 bin kadar tagetes dikimi gerçekleştiriyoruz. Dün adliye göbeğinde bir o kadar dikim yaptık. Sezon başından bugüne kadar çok kısa bir zaman geçmesine rağmen yaklaşık 60 bin tane mevsimlik çiçeği toprakla buluşturduk” diye konuştu.
“Bu çiçekleri kadın kooperatiflerinden alıyoruz”
Mevsimlik bitkilerin her aşamasında kadınların emeğinin yoğun olduğunu belirten Şahin, “Kadınların göz nuru ve el emeğiyle ürettikleri bu çiçekleri kadın kooperatiflerinden alıyoruz. Kadın kooperatiflerimizin bünyesinde çalışma yürüten kadınlarımız üretiyorlar, kadın personelimiz tarafından da kentin renklendirilmesine katkı sağlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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