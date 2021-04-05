Kontrolden çıkan otomobil, site bahçesine girdi; o anlar kamerada

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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak sitenin bahçesine savruldu. Otomobilden fırlayan 2 kişi ile araçta sıkışan kişi yaralandı. Kaza anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 NR 3788 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp geri dönüşüm kutusuna çarptıktan sonra taklalar atarak, yol kenarındaki sitenin bahçesine uçtu. Kazada, araçtaki 3 kişiden 2'si de bahçeye savruldu. Otomobilin arka koltuğunda oturan kişi ise sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ilk müdahaleleri kaza yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin savrulduğu, içindeki 3 kişiden 2'sinin de bahçeye düştüğü görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Yenişehir Soner AYDIN

2021-04-05 13:07:59



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