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Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti

DHA

Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti


Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, 3 koyunu telef etti.
İlçeye bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, iki koyun yaralandı. Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi'nce karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN
2021-04-05 13:33:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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