Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS/(Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren sokak köpekleri, 3 koyunu telef etti.

İlçeye bağlı Çavdarlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde Ali Çömük'e ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra giren başıboş köpekler, koyunlara saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 3 koyun telef oldu, iki koyun yaralandı. Çömük, zararının giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Çömük'ün zararının Tarsus Belediyesi'nce karşılanacağı ve mahalleye veteriner hekim gönderileceği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-04-05 13:33:28



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