Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, Latin Katolik Kilisesi’nde Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama ayinine katıldı. Tüm Hristiyan aleminin bayramını kutlayan Gülcan Kış, “Bu tür bayramlar birleştirici güç oluşturuyor. Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir” dedi.

Kutlama ayininde Başkan Vekili Gülcan Kış’ın yanı sıra CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş yer aldı. Mersin Latin Katolik Kilisesi’ndeki kutlama ayinini Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu Peder Roshan Cordeiro yönetti. Mumların yakılıp duaların edildiği ayinin ardından kutlamaya katılanlara paskalya yumurtası ve paskalya çöreği dağıtıldı. Hıristiyan alemi için büyük önem taşıyan Paskalya Bayramı’na ilişkin konuşan Gülcan Kış, “Mersin’in barışın ve kardeşliğin kenti olduğunu her zaman her yerde söylüyoruz. Bugün de bunu yaşadığımız ortamda bu birliği pekiştirmiş oluyoruz aslında. Birçok dinin, birçok etnik kökenin bir arada huzur içinde yaşadığı kent Mersin. Bu da çok kıymet arz ediyor. Bugün burada olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlar kardeştir. İnsanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle pandemi bunlardan en önemlisi. Bu tür bayramlar da birleştirici güç oluşturuyor. Bu vesileyle Mersin’de yaşayan Hristiyanlar başta olmak üzere tüm Hristiyan camiasının Paskalya Bayramı’nı kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.