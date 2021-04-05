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Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yapıldı Belediyenin 2020 mali yılı faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı

İHA

Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yapıldı Belediyenin 2020 mali yılı faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı

Akdeniz Belediye Meclisinde, başkanlık makamının 2020 mali yılı faaliyet raporu, meclis üyelerinin oybirliğiyle onaylanıp kabul edildi. Toplantıda yeni kâtip üyeler, başkan vekilleri, encümen ve komisyon üyeleri seçimleri de yapıldı.
Akdeniz Belediye Meclisi nisan ayının ilk toplantısını, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi. Akdeniz Belediyesi Başkanlık makamının 2020 mali yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıya, Meclis Başkanvekili Bedriye Kuş başkanlık etti.
2020 mali yılı faaliyet raporu, oybirliğiyle kabul edildi
Toplantıda söz alan bazı meclis üyeleri, Akdeniz Belediyesinin hizmet, proje, yatırım ve hedeflere yönelik değerlendirmelerini, öneri ve eleştirilerini dile getirdi. Başkan Gültak’ın, göreve gelmesinden bu yana Akdeniz’de hayata geçen hizmet, proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmesinin ardından, 2020 mali yılı faaliyet raporunun oylanmasına geçildi. Oylama sonucu, “Akdeniz Belediyesi 2020 mali yılı faaliyet raporu”, üyelerin oybirliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.
Başkan Gültak, faaliyet raporuna ilişkin eleştirilere yanıt verdi
Bazı meclis üyelerinin, 2020 yılı faaliyet raporuna ilişkin eleştirilerine yanıt veren Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, pandemi koşullarına rağmen, geçen yıl hayata geçirilen, ayrıca devam eden hizmetleri, kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik proje ve çalışmaları, istihdam, üretim ve kooperatifleşme girişimleri ile sosyal yardımlara ilişkin çalışmaları anlattı.
“Mersin’in en modern pazar sokağını Akdeniz’e kazandırdık”
Meclis üyelerine hitap eden Başkan Gültak, “Bir zamanlar biber gazı, çatışmalar ve taştan geçilemeyen Şevket Sümer ile Hal Mahallesini ayıran 800 metre uzunluğundaki 142. Cadde hayata kattığımız yenileme projesi ile Mersin’in en modern, konforlu ve temiz bir caddesine ayrıca esnaf ve vatandaşlarımızın güven içinde alışverişlerini yapabildikleri estetik bir görünüme kavuşturulmuştur” dedi.
Kentsel dönüşüm projeleri, kadınlar, gençler ve eğitime yönelik hizmetler
Değerlendirmesinde Çay Mahallesi ATAŞ Yerleşkesi içinde gerçekleşen yerinde kentsel dönüşüm projesi ile Barış ve Bahçe mahallelerinde başlayan kentsel yenileme projelerine de dikkat çeken Gültak, özellikle Barış ve Bahçe mahallelerinde yaşayan hak sahipleri ile yapılan görüşmelerde, yüzde 80’lere varan anlaşmalar sağlanarak vatandaşlarla sözleşmelerin imzalandığını ifade etti. Gültak, “Bütün bu hizmetlerin yanı sıra, 'Hoş Geldin Bebek' projesi ile binlerce ailemize ulaştık. Mahalle evlerimizdeki kurslarla binlerce kadını meslek sahibi yaptık. Kursiyer kadınların İŞKUR üzerinden günlük ücret alarak, aile bütçelerine katkı sunmalarını sağladık. Vatandaşlarımıza sağlık ve kırtasiye yardımları yaptık. Salgına karşı maske üreten ilk belediyelerden biri olduk. Bu maskeleri üreten 40 kadına 45 bin TL destek sağladık” ifadelerini kullandı.
“Sıkıntılı bütçemize ve pandemiye rağmen hizmet ve proje ürettik”
Başkan Gültak, geçen 2 yılda Akdeniz’de birçok ilke imza attıklarını vurguladığı konuşmasında, “Kursiyer kadınları farklı bölgelerimizde kültür gezileri ve yaz kamplarına yolladık. Akdeniz Belediyesi olarak, Mersin Üniversitesi ile çalışan zeki ve üstün yetenekli çocuklarımız için ortak projeler üreten ve onları BİLSEM’e yönlendiren, onlara burs verilmesini sağlayan belediyelerin başında geliyoruz. Akdeniz’de yaşayan kadınların sorunlarının tespiti ve çözümü için psikolog ve sosyolog görevlendirdik. Bütçemiz sıkıntılı olmasına rağmen ciddi manada asfalt, kaldırım ve yol çalışmaları yaptık” diye konuştu.
“Akdeniz’in ilk kez bir asfalt plenti olacak”
Sözlerini, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Akdeniz’e ilk kez güzel bir asfalt plenti kazandırıyoruz” şeklinde sürdüren Gültak, şöyle devam etti; "Tarım arazilerine mucur dökmek yerine soğuk asfalt dökülmesini sağlayacak araç ve tesisatımızı kurduk. Konya Büyükşehir Belediyesinden belediyemize asfalt ve parklarla ilgili 5 milyon TL destek geldi. Spor kulübümüze yeni spor dalları ve yeni sporcular kattık. Akdeniz’e, bir yandan yeni spor sahaları kazandırırken, yeni tesisler için hazırladığımız projeler de çok yakın tarihte hayata geçecek.”
“Millet Bahçesinin iptal edilen ihalesinin yenilenmesini sağladık”
Akdeniz’de yenilenen ve yeni yapılan park ve yeşil alanlar, Karaduvar sahili düzenleme çalışması ile Karaduvar Balık Festivalini de hatırlatan Gültak, Mersin Millet Bahçesi ile ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Gültak, “Tüm Türkiye’de millet bahçeleri ile ilgili ihaleler, pandemi koşulları nedeniyle 2019 yılı içerisinde iptal edilmişti. Bizim mücadele ve uğraşlarımız sonucu Mersin’in ihalesi yenilendi ve çalışmalar başladı. Bir yıl gibi kısa sürede de Mersin Millet Bahçesi neredeyse tamamlandı. Bakanımız Lütfi Elvan ve desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize teşekkür ediyorum” dedi.
“İmar sorununun çözümü yolundaki mücadelemizin meyvesini aldık”
Başkan Gültak, Mersin’in yaklaşık 20 yıldır süren imar sorununa da değinerek, “Uzun savaşların sonunda yine Bakanımız Lütfi Elvan’ın desteğiyle Tarım ve Orman Bakanlığının görüşlerinin gelmesini sağladık. Çünkü herkes bilir ki, bir şehrin imarı yok ise o şehre yatırımcı da gelmez, o şehir gelişmez. Revizyon uygulama planlarını meclis üyelerimizle birlikte bitirdik. Destek verin, Akdeniz’de kentsel dönüşümü de hep birlikte gerçekleştirelim ve yeşil alan miktarını artıralım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkanvekilleri, katip üyeler, encümen ve komisyon üyeleri seçildi
Meclis toplantısında, yasa gereği görev süreleri dolan katip, başkanvekilleri, encümen, imar, çevre, plan ve bütçe, gençlik, spor ve sağlık, eğitim ve kültür, kadınerkek eşitliği, gıda tarım ve hayvancılık, hukuk ve toplumsal adalet, çocuk ve engelli hakları ile ekonomi ve kalkınma komisyonu yeni üyelerinin seçimi de yapıldı.
Seçimler sonunda Rojda Erbey ile Gülçin Demir, meclis katip üyeliklerine seçilirken, meclis başkanvekilliği seçiminde de Bedriye Kuş 1’inci başkanvekili, İbrahim Fırsatbul 2’nci başkanvekili oldu. Yapılan seçimde Özgür Çağlar, Rojda Erbey ve Mahmut Dönmez yeni belediye encümenine seçilen meclis üyeleri olurken, toplantıda komisyon üyeleri de açık oylama yöntemi ve oybirliği ile seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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