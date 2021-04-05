Mersin Yenişehir’de triatlon heyecanı yaşandı Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunun birlikte organize ettikleri 2. Yenişehir Triatlonunda 26 ilden 210 sporcu madalya için mücadele etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Yenişehir’de triatlon heyecanı yaşandı Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunun birlikte organize ettikleri 2. Yenişehir Triatlonunda 26 ilden 210 sporcu madalya için mücadele etti

İHA

Mersin Yenişehir’de triatlon heyecanı yaşandı Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunun birlikte organize ettikleri 2. Yenişehir Triatlonunda 26 ilden 210 sporcu madalya için mücadele etti

– Mersin’’de triatlon heyecanı yaşandı. Merkez ilçe Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunun birlikte organize ettikleri 2. Yenişehir Triatlonunda 26 ilden 210 sporcu madalya için mücadele etti.
Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu, büyük bir mücadeleye sahne oldu. Pandemi nedeniyle bir yıldır yapılamayan triatlon müsabakaları yeni sezonun startını Yenişehir’den verdi. Adnan Menderes Bulvarı Kültür Park Fenerbahce Meydanında yoğun pandemi önlemleri altında yapılan yarışlarda sporcular genç, elit, paratriatlon ve yaş grupları kategorilerinde ter döktü.
Gençler ve paratriatlon kategorisinde sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü ve ara vermeden 5 kilometre koştu. Elit ve yaş grupları kategorilerinde ise sporcular bin 500 metre yüzdü, daha sonra 40 kilometre pedal çevirdi, ardından 10 kilometre koştu.
Yarışlarda genç erkeklerde A kategorisinde birinciliği Emir Aracı, ikinciliği Mert Çolak, üçüncülüğü ise Burak Çağdaş alırken, B kategorisinde ise birinciliği Emirhan Çakır, ikinciliği Taha Eren Coşgun, üçüncülüğü Abdurrahman Yazıcı elde etti. Genç kadınlarda ise A kategorisinde birinciliği Elif Manisa, ikinciliği Sıla Gür, üçüncülüğü Beril Selin Ergin alırken, B kategorisinde ise galibiyeti Yasemin Özpamuk göğüsledi.
Elit erkeklerde birinciliği Gültekin Er, ikinciliği Emir Altıntaş, üçüncülüğü ise Enes Kızılcık elde etti. Elit kadınlarda ise birinciliği Esra Gökçek, ikinciliği Elif Polat üçüncülüğü ise Birsu Ulkat aldı.

Dereceye girenler madalyalarını aldı
Yenişehir Triatlonunda dereceye giren sporcular düzenlenen ödül töreni ile madalyalarını aldı. Sporculara madalyalarını, Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya ve protokol üyeleri taktı.

“Hedef uluslararası yarışlar”
Yarışlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, Türkiye Triatlon Federasyonunun yarışları Yenişehir’de düzenlemesinin kente değer kattığını dile getirdi. Görev anlayışını 6 ilke üzerine kurduklarını ve bu ilkelerden birinin de hareket ilkesi olduğunu vurgulayan Özyiğit, “Kentimizde sporu, sanatı ön plana çıkarmak, insanların var olan olanaklardan faydalanıp daha çok doğayla baş başa, yürüyüş yaparak, koşarak, bisiklete daha fazla binerek bir yaşam sürmesini arzu ettik. Var olan altyapımızla beraber ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak kentimiz tanıtmak, kentimizin bilinirliğini artırmak, turizm potansiyelini artırmak gibi bir belediye başkanının görev ve sorumluluğu olan işleri yapmaya çalışıyoruz. Burada yaz şartları olduğunda Avrupa’da dışarı çıkılamıyor. Dolayısıyla kentimizin avantajlarından yararlanıp uluslararası yarışları Yenişehir’de yapmaya talip olabiliriz” dedi.
2019 yılında yapılan Yenişehir Triatlonu ile yarışlarda tecrübe kazandıklarını belirten Özyiğit, “Ekibimiz hazırlık çalışmalarını özenli bir şekilde yaptı. Gerçekten sorunsuz bir yarış olduğunu düşüyorum. Sporcularla görüşmelerimizde iyi ki Yenişehir’de olduklarını söylediler” diye konuştu.

Yenişehir Triatlonuna yoğun ilgi
Federasyon Başkanı Yalçınkaya da Yenişehir Triatlonuna ilginin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Önümüzdeki yıllarda Yenişehir’de uluslararası yarışlar düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Yalçınkaya, Türkiye’nin birçok ilinde yarışları yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

“Parkurlar çok güzeldi”
Elit erkeklerde birinciliği elde eden Gültekin Er ise pandemi dolayısıyla geçen yıl yarışmaların düzenlenmediğini söyleyerek, bu yıl Yenişehir’de yapılan yarışmalarla bir yıldır uzak kaldıkları yarışlara geri döndüklerini dile getirdi. Başkan Özyiğit ve Türkiye Triatlon Federasyonuna teşekkür eden Er, “Parkurlar çok güzeldi, hava şartları çok iyiydi. Yarışmayı özlemiştik. Burada olmaktan son derece mutluyum” dedi.
Elit kadınlarda birinciliği elde eden Esra Gökçek de uzun bir aradan sonra yarışlara katılmanın heyecanını yaşadığını ifade etti. Uluslararası parkur standartlarına sahip bir alanda yarıştıklarını ifade eden Gökçek, triatlon sporunun Türkiye’de çok bilinmediğini bu tür yarışların tanınırlığını arttıracağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli amirallere Mersin'den tepki Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, Mersin Sivil Toplum Kuruluşlarından tepki geldi
YEREL HABERLER Emekli amirallere Mersin'den tepki Montrö Boğazlar ...
Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yapıldı Belediyenin 2020 mali yılı faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı ...
Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir”
YEREL HABERLER Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu ...
Toroslar Belediyesi, 3'üncü sıfır atık belgesini aldı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, 3'üncü sıfır atık belgesini aldı
Dini nikahla yaşadığı kadını, kendisini cinayete 'azmettirmekle' suçladı
YEREL HABERLER Dini nikahla yaşadığı kadını, kendisini cinayete ...
Başsavcı Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başsavcı Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı
Mersin ve Adana’da mart ayında enflasyon yüzde 15,50 arttı
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’da mart ayında enflasyon yüzde 15,50 ...
Mersin'de 2 çoban köpeği, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de 2 çoban köpeği, av tüfeğiyle vurularak ...
Başıboş köpekler üç koyunu telef etti
YEREL HABERLER Başıboş köpekler üç koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Mersin'de papatyalar çiçek açtı
YEREL HABERLER Mersin'de papatyalar çiçek açtı
Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı Zanlı savunmasında, eşine atılan mesajdan dolayı çıkan kavga sonrası Sayin’i öldürdüğünü söylerken, eşi ise kendisine iftira atıldığını, kocasına mesajla ilgili bir şey söylemediğini ifade etti
YEREL HABERLER Cinayet sanığı karısını, o da kocasını ...
Kontrolden çıkan otomobil, site bahçesine girdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, site bahçesine girdi; o ...
Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım
Seçer: "Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "2 yılda güzel şeyler oldu, çok daha güzel şeyler olacak" "Akaryakıttaki akıllı alışveriş ile 20 milyon lirayı kasada bıraktık"
YEREL HABERLER Seçer: "Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir ...
Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, toptan elektrik ve kapasite satış pazarına girdi
YEREL HABERLER Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, toptan elektrik ve ...
Mersin'in dört bir yanı çiçeklerle donatılıyor
YEREL HABERLER Mersin'in dört bir yanı çiçeklerle donatılıyor
Ölümden kıl payı kurtuldu Mersin'de kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine giren otomobilin kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde bulunan şahıslar dışarı fırlarken, sitenin bahçesinde gezen 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü ise ölümden şans eseri kurtuldu Leventyürü: "Bir an hayatımın sonunu geldiğini düşündüm. Ne yapacağımı da şaşırdım, şoka girdim"
YEREL HABERLER Ölümden kıl payı kurtuldu Mersin'de kontrolden çıkıp, ...
Jandarmadan kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan kaçak içki operasyonu
Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede Mersin'de 39 yıllık ebe hemşire Sakine Doğan'ın, kızının tıp fakültesini kazanmasıyla başlayan aynı hastanede çalışma hayali gerçek oldu Ebe hemşire Sakine Doğan: "Çok şükür Allah'a hayalimiz gerçek oldu" Cildiye Uzmanı Dr. Yasemin Akman: "Annemin yıllardır çalıştığı hastanede birlikte çalışmak benim için çok güzel bir deneyim oldu"
YEREL HABERLER Hemşire anne, doktor kızıyla aynı hastanede Mersin'de ...
Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Tarsus'ta uyuşturucu operasyonu
Domatese alternatif örtü altı kavun Mersin'in Silifke ilçesinde bazı üreticiler domatesi bırakıp örtü altı kavun üretimine başladı
YEREL HABERLER Domatese alternatif örtü altı kavun Mersin'in Silifke ...
Silifke’de "korona virüs" denetimi sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Silifke’de "korona virüs" denetimi sıklaştırıldı
Yenişehir'de Triatlon heyecanı
YEREL HABERLER Yenişehir'de Triatlon heyecanı