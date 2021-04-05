Mersin´de Paskalya Bayramı coşkusu



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de Hristiyan alemi için önemli günler arasında yer alan Paskalya Bayramı nedeniyle düzenlenen ayinde renkli görüntüler yaşandı, katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı verdi

Mersin Latin Katolik Kilisesi´ndeki kutlama ayinine Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, CHP Mersin milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş ile vatandaşlar katıldı. Ayini, Katolik Kilisesi Ruhani Reisi Fransuva Dondu Peder Roshan Cordeiro yönetti. Mumların yakılıp duaların edildiği ayinin ardından kutlamaya katılanlara paskalya yumurtası ve paskalya çöreği dağıtıldı.

Hristiyan alemi için büyük önem taşıyan Paskalya Bayramı´na ilişkin konuşan Başkan Vekili Gülcan Kış, şunları söyledi:

"Mersin´in barışın ve kardeşliğin kenti olduğunu her zaman, her yerde söylüyoruz. Bugün de bunu yaşadığımız ortamda bu birliği pekiştirmiş oluyoruz aslında. Birçok dinin, birçok etnik kökenin bir arada huzur içinde yaşadığı kent Mersin. Bu da çok kıymet arz ediyor. Bugün burada olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklar üzerinde yaşayan bütün insanlar kardeştir. İnsanlık olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Özellikle pandemi bunlardan en önemlisi. Bu tür bayramlar da birleştirici güç oluşturuyor. Bu vesileyle Mersin´de yaşayan Hristiyanlar başta olmak üzere tüm Hristiyan camiasının Paskalya Bayramı´nı kutluyorum"DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN

2021-04-05 16:30:31



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