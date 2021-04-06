Başkan Şeker: "Akın akın Mut'a gelecekler"

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yatırım imkanlarıyla ilçenin cazibesinin arttığını söyledi.

Başkan Şeker, basınla bir araya geldiği kahvaltıda 24 aylık icraatını değerlendirdi. Bu göreve Mut'a hizmet aşkı için geldiğini belirten Şeker, "Esnaf borcumuz hemen hemen hiç kalmadı. Devlete olan borcumuz da aylık düzenli olarak ödeniyor" dedi.

24 aylık süre içerisinde araç filosuna 14 yeni araç kazandırdıklarını belirten Başkan Şeker, "56 tane hem spor aletli hemde çocuklarımızın eğlenebileceği park yaptık. Kilometrelerce bahçe yolu yaptık. Tarım Müdürlüğü aracılığıyla 16 köye çok yüklü miktarda sulama borusu desteğimiz oldu. Köylerin her türlü sorununda varız. İmam evi, cami, cami minaresi, 17 tane köprü yaptık. Bu 24 aylık hizmet süreç içerisinde 3 ay gibi bir süre içerisinde Karekşi, Yerköprü, Alahan, Darısekisi gibi yerlerin tahsisini aldık. Şu anda 6 tane projemiz var. O projelerden bir tanesi hazırladık hemen hemen bitti ödeneğide hazır. Mesela darı sekisinin etrafını çevirerekten 816 arasında bir çeşme, ahşaptan bir kahvehane yapıp orayı faaliyete geçireceğiz. Bugün aktif halde 30 dan fazla aracımız kiralama yöntemiyle Mut halkına hizmet vermekte. Soğuk asfalt şantiyesi park yönetim tesisi işlemleri tamamladık. Sadece belediyemize ait bir arsamız olmadığından dolayı şimdi arsa üretme çalışmalarındayız. Göreve başladığımız günden beri bir gün olsun taviz vermeden halkımızın sürekli yanında olduk" diye konuştu.

Göreve geldikten sonra ilçeye 8 civarında zeytinle ilgili fabrikasyon sistem kurulduğunu anlatan Başkan Şeker, "Desteğimizle şu anda Mut’a kurutma tesisi ve hava deposu da yapılmakta. Devletimizin bu konuda zaten inanılmaz bir desteği var. Bu destekler sayesinde de Mut ben öyle tahmin ediyorum ki 35 sene içerisinde fabrikasyon sistemde kendi ürünlerimizi işlemede çok önde olacağına inanıyorum. Organize Sanayi Bölgesinin elektrik hattı haziran ayında bitecek. Parseller yapıldı yolları belirlendi. Şuanda 57 başvuru var. Dolaysıyla buraya akın akın insanların geleceğini düşünüyorum. Yani organize işsizliğe çözümde insanlara istihdam kaynağı olabilmede en büyük alternatif diye düşünüyorum" dedi.

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