Büyükşehir yol çalışmalarını sürdürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kentin birçok noktasında gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarına devam ediyor. Merkezde ve kırsalda yolları yenileyerek ulaşımda büyük kolaylık sağlayan ekipler, vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere göre yol haritasını belirliyor.

Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi Kışla Caddesi’nde sıcak asfalt serimini gerçekleştiren ekipler, Yenişehir ilçesi Menteş Mahallesi 25124 Sokak ve Toroslar Yalınayak Mahallesi Atatürk Caddesi’nde sıcak asfalt serimini de tamamladı. Ayrıca, Toroslar ilçesi 205. Cadde’de de sıcak asfalt serimi ile birlikte kaldırım çalışmasını gerçekleştiren ekipler, Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi 209. Cadde oldu.

Bölgede sıcak asfalt serimi tamamlayarak ulaşımda büyük kolaylık sağladı.

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