Seçer, yeniden başkan seçildi Mersinden Kadın Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı Meral Seçer:"Çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 1,5 yıl önce kurulan Mersinden Kadın Kooperatifi, 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Mersinden Kadın Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile yeniden Meral Seçer seçildi. Gönüllü kadınlarla birlikte başarılı işlere imza attıklarını belirten Seçer, "Mersinden Kadın Kooperatifi ortakları ve 1 yıldır birlikte yol yürüdüğümüz 305 kadının verdiği tüm emekler aslında ülkemiz adınadır. Gelecek yıllarda çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 1,5 yıl önce 8 kurucu ortakla kurulan Mersinden Kadın Kooperatifi, 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan genel kurula pandemi nedeniyle sınırlı katılım sağlanırken, salgın tedbirlerine azami önem gösterildi. Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada Mersinden Kadın Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile yeniden Meral Seçer seçildi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, yaptıkları çalışmaları anlatırken şunları söyledi:

"Yaklaşık 1,5 yıl önce başladı yol hikayemiz. Bize güç ve ilham verense üzerinde binlerce yıllık kadim bir kültürü yaşatan Anadolu topraklarının bereketi ve o bereketi yüzyıllardır nesilden nesile aktaran Anadolu kadını oldu. Yönetmeyi, yoktan var etmeyi ve paylaşmayı bilen Anadolu kadını. Yüzümüzü bu topraklara çevirdiğimizde emekle bereketin kardeşliğini, biz olunca nasıl güçlendiğimizi, birlikten kuvvetin doğduğunu Anadolu kadınından öğrendik. Bu anlayış ve birikimle kurduğumuz Mersinden Kadın Kooperatifi ile tarım ve tekstil alanında kadın emeğini ekonomiye kazandırmakla birlikte bireysel ve sosyal dönüşümün başlangıç öğelerinden biri olmayı amaçladık. Üretimde, ürettiği ürünlerin satış ve pazarlama tarafında yanlarında olduğumuz kadınlarımız para kazanıp ev ekonomisine destek sağladılar, çalışma ortamlarında birbirleri ile sosyalleştiler, kooperatifimizce verilen eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı buldular. Hepimiz biliyoruz ki bizleri yaşama bağlayan emeğimizin karşılığını almak, değer görmek, sosyal paylaşım içerisinde olmaktır. Günün sonunda kooperatifimiz olarak birlikte çalıştığımız tüm kadınlarımızda gördüğümüz buydu. Başarmış, artık kendine güvenen ve üretime daha da hazır kadınlar. Kooperatif ortakları olarak bizleri birbirimize kenetleyen, daha da azimlendiren, birlikte üretmenin doğru yol olduğuna bir kez daha inandıran da bu gördüğümüz değişimler oldu. Doğru yolda idik."

Türkiye’deki kooperatiflerin en büyük sorununun sürdürülebilir olamamak olduğunu aktaran Seçer, "Bu problemin çözülmesinde en büyük destek, kooperatifçilik mevzuatlarının kooperatifler lehine değiştirilmesi, ağır vergi yüklerinin hafifletilmesi, özellikle kuruluş aşamalarında işlemlerin sadeleştirilmesi ve ilk bir yıl içerisinde bu desteklerin devam ederek sürdürülebilirliği sağlamak olacaktır. Bunun yanında sürdürülebilir olmanız için yaptığınız işi ciddiye almanız, çokça emek vermeniz, gönülden bu işe bağlı olmanız ve değişen çağa uyum sağlamanız, değişimleri takip etmeniz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.



"Geleneksel ile inovatif yöntemleri birleştiriyoruz"

Seçer, Covid19 ile birlikte bir değişim yaşandığını, doğaya, toprağa ve suya daha çok sahip çıkılması gerektiğini belirterek, yaşamın sağlıklı gıdaya bağlı olduğunun daha net anlaşıldığını söyledi. Seçer, "Kooperatif olarak bizler de bu sürece uyum sağlayarak gerek ürünlerimizde gerekse üretim yöntemlerimizde geleneksel ile inovatif yöntemleri birleştirecek planlamalarımızı yaptık. Günümüz piyasa talebine uygun katma değerli ürünler ürettik. Bu ürünlerimizi ulusal alanda rekabet edebilecek düzeye getirebilmek için gerekli üretim standartlarını sağladık. Kalıcı olabilmek, bilinirliğimizi artırmak için marka ve logo tescilimizi aldık. Tüm bu süreçler, ürünlerimizin hem şehrimizde hem de ulusal firmaların portföylerine girmesinde önemli bir adım oldu. Mersinden Kadın Kooperatifi ortakları ve 1 yıldır birlikte yol yürüdüğümüz 305 kadının verdiği tüm emekler aslında ülkemiz adınadır. Üretiyoruz, çünkü bu toprakları seviyoruz. Ben tüm ortaklarımızla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz" şeklinde konuştu.

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