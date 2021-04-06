Seçer, yeniden başkan seçildi Mersinden Kadın Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı Meral Seçer:"Çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, yeniden başkan seçildi Mersinden Kadın Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı Meral Seçer:"Çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz"

İHA

Seçer, yeniden başkan seçildi Mersinden Kadın Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı Meral Seçer:"Çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 1,5 yıl önce kurulan Mersinden Kadın Kooperatifi, 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı. Mersinden Kadın Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile yeniden Meral Seçer seçildi. Gönüllü kadınlarla birlikte başarılı işlere imza attıklarını belirten Seçer, "Mersinden Kadın Kooperatifi ortakları ve 1 yıldır birlikte yol yürüdüğümüz 305 kadının verdiği tüm emekler aslında ülkemiz adınadır. Gelecek yıllarda çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz" dedi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile 1,5 yıl önce 8 kurucu ortakla kurulan Mersinden Kadın Kooperatifi, 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda yapılan genel kurula pandemi nedeniyle sınırlı katılım sağlanırken, salgın tedbirlerine azami önem gösterildi. Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yapılan oylamada Mersinden Kadın Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na oy birliği ile yeniden Meral Seçer seçildi.
Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, yaptıkları çalışmaları anlatırken şunları söyledi:
"Yaklaşık 1,5 yıl önce başladı yol hikayemiz. Bize güç ve ilham verense üzerinde binlerce yıllık kadim bir kültürü yaşatan Anadolu topraklarının bereketi ve o bereketi yüzyıllardır nesilden nesile aktaran Anadolu kadını oldu. Yönetmeyi, yoktan var etmeyi ve paylaşmayı bilen Anadolu kadını. Yüzümüzü bu topraklara çevirdiğimizde emekle bereketin kardeşliğini, biz olunca nasıl güçlendiğimizi, birlikten kuvvetin doğduğunu Anadolu kadınından öğrendik. Bu anlayış ve birikimle kurduğumuz Mersinden Kadın Kooperatifi ile tarım ve tekstil alanında kadın emeğini ekonomiye kazandırmakla birlikte bireysel ve sosyal dönüşümün başlangıç öğelerinden biri olmayı amaçladık. Üretimde, ürettiği ürünlerin satış ve pazarlama tarafında yanlarında olduğumuz kadınlarımız para kazanıp ev ekonomisine destek sağladılar, çalışma ortamlarında birbirleri ile sosyalleştiler, kooperatifimizce verilen eğitimlerle kendilerini geliştirme imkanı buldular. Hepimiz biliyoruz ki bizleri yaşama bağlayan emeğimizin karşılığını almak, değer görmek, sosyal paylaşım içerisinde olmaktır. Günün sonunda kooperatifimiz olarak birlikte çalıştığımız tüm kadınlarımızda gördüğümüz buydu. Başarmış, artık kendine güvenen ve üretime daha da hazır kadınlar. Kooperatif ortakları olarak bizleri birbirimize kenetleyen, daha da azimlendiren, birlikte üretmenin doğru yol olduğuna bir kez daha inandıran da bu gördüğümüz değişimler oldu. Doğru yolda idik."
Türkiye’deki kooperatiflerin en büyük sorununun sürdürülebilir olamamak olduğunu aktaran Seçer, "Bu problemin çözülmesinde en büyük destek, kooperatifçilik mevzuatlarının kooperatifler lehine değiştirilmesi, ağır vergi yüklerinin hafifletilmesi, özellikle kuruluş aşamalarında işlemlerin sadeleştirilmesi ve ilk bir yıl içerisinde bu desteklerin devam ederek sürdürülebilirliği sağlamak olacaktır. Bunun yanında sürdürülebilir olmanız için yaptığınız işi ciddiye almanız, çokça emek vermeniz, gönülden bu işe bağlı olmanız ve değişen çağa uyum sağlamanız, değişimleri takip etmeniz gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"Geleneksel ile inovatif yöntemleri birleştiriyoruz"
Seçer, Covid19 ile birlikte bir değişim yaşandığını, doğaya, toprağa ve suya daha çok sahip çıkılması gerektiğini belirterek, yaşamın sağlıklı gıdaya bağlı olduğunun daha net anlaşıldığını söyledi. Seçer, "Kooperatif olarak bizler de bu sürece uyum sağlayarak gerek ürünlerimizde gerekse üretim yöntemlerimizde geleneksel ile inovatif yöntemleri birleştirecek planlamalarımızı yaptık. Günümüz piyasa talebine uygun katma değerli ürünler ürettik. Bu ürünlerimizi ulusal alanda rekabet edebilecek düzeye getirebilmek için gerekli üretim standartlarını sağladık. Kalıcı olabilmek, bilinirliğimizi artırmak için marka ve logo tescilimizi aldık. Tüm bu süreçler, ürünlerimizin hem şehrimizde hem de ulusal firmaların portföylerine girmesinde önemli bir adım oldu. Mersinden Kadın Kooperatifi ortakları ve 1 yıldır birlikte yol yürüdüğümüz 305 kadının verdiği tüm emekler aslında ülkemiz adınadır. Üretiyoruz, çünkü bu toprakları seviyoruz. Ben tüm ortaklarımızla gerçekten çok büyük gurur duyuyorum. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Gelecek yıllarda çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir yol çalışmalarını sürdürüyor
Silifke'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu operasyonu
AKİB’in ilk çeyrek ihracatı 3,2 milyar dolar Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında yüzde 44 artışla 1,24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKİB’in ilk çeyrek ihracatı 3,2 milyar dolar Akdeniz ...
Başkan Şeker: "Akın akın Mut'a gelecekler"
YEREL HABERLER Başkan Şeker: "Akın akın Mut'a gelecekler"
Mersin´de Paskalya Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Mersin´de Paskalya Bayramı coşkusu
Mersin Yenişehir’de triatlon heyecanı yaşandı Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunun birlikte organize ettikleri 2. Yenişehir Triatlonunda 26 ilden 210 sporcu madalya için mücadele etti
YEREL HABERLER Mersin Yenişehir’de triatlon heyecanı ...
Emekli amirallere Mersin'den tepki Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, Mersin Sivil Toplum Kuruluşlarından tepki geldi
YEREL HABERLER Emekli amirallere Mersin'den tepki Montrö Boğazlar ...
Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yapıldı Belediyenin 2020 mali yılı faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı ...
Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir”
YEREL HABERLER Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu ...
Toroslar Belediyesi, 3'üncü sıfır atık belgesini aldı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, 3'üncü sıfır atık belgesini aldı
Dini nikahla yaşadığı kadını, kendisini cinayete 'azmettirmekle' suçladı
YEREL HABERLER Dini nikahla yaşadığı kadını, kendisini cinayete ...
Başsavcı Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başsavcı Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı
Mersin ve Adana’da mart ayında enflasyon yüzde 15,50 arttı
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’da mart ayında enflasyon yüzde 15,50 ...
Mersin'de 2 çoban köpeği, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de 2 çoban köpeği, av tüfeğiyle vurularak ...
Başıboş köpekler üç koyunu telef etti
YEREL HABERLER Başıboş köpekler üç koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Mersin'de papatyalar çiçek açtı
YEREL HABERLER Mersin'de papatyalar çiçek açtı
Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı Zanlı savunmasında, eşine atılan mesajdan dolayı çıkan kavga sonrası Sayin’i öldürdüğünü söylerken, eşi ise kendisine iftira atıldığını, kocasına mesajla ilgili bir şey söylemediğini ifade etti
YEREL HABERLER Cinayet sanığı karısını, o da kocasını ...
Kontrolden çıkan otomobil, site bahçesine girdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, site bahçesine girdi; o ...
Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım
Seçer: "Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "2 yılda güzel şeyler oldu, çok daha güzel şeyler olacak" "Akaryakıttaki akıllı alışveriş ile 20 milyon lirayı kasada bıraktık"
YEREL HABERLER Seçer: "Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir ...
Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, toptan elektrik ve kapasite satış pazarına girdi
YEREL HABERLER Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, toptan elektrik ve ...
Mersin'in dört bir yanı çiçeklerle donatılıyor
YEREL HABERLER Mersin'in dört bir yanı çiçeklerle donatılıyor
Ölümden kıl payı kurtuldu Mersin'de kontrolden çıkıp, bir sitenin bahçesine giren otomobilin kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi Çarpmanın etkisiyle otomobilin içinde bulunan şahıslar dışarı fırlarken, sitenin bahçesinde gezen 70 yaşındaki Ahmet Leventyürü ise ölümden şans eseri kurtuldu Leventyürü: "Bir an hayatımın sonunu geldiğini düşündüm. Ne yapacağımı da şaşırdım, şoka girdim"
YEREL HABERLER Ölümden kıl payı kurtuldu Mersin'de kontrolden çıkıp, ...