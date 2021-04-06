MESKİ'den yaşlı ve engellilere yerinde abonelik hizmeti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MESKİ'den yaşlı ve engellilere yerinde abonelik hizmeti

İHA

MESKİ'den yaşlı ve engellilere yerinde abonelik hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların yeni abonelik, abone devir ve terk işlemleri için yerinde abonelik hizmeti vermeye başladı. Hizmet sayesinde, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar yeni abonelik, abone devir ve terk işlemlerini kuruma gitmelerine gerek kalmadan Teksin Mersin İletişim Koordinasyon ve Analiz Merkezi (TEKSİN) ve MESKİ WhatsApp hattı üzerinden gerçekleştirebiliyor.
MESKİ Genel Müdürlüğü, 65 yaş üstü ve engelli vatandaşların Covid19 salgını sürecinden etkilenmemeleri için adreste abonelik hizmetini vermeye başladı. Hayata geçen uygulamada 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlar artık başvurularını kuruma gelmeye gerek duymadan yeni abonelik, abone devir ve terk işlemleri için taleplerini gerekli iletişim ve kimlik bilgileri doğrultusunda 'Alo 185' çağrı merkezi ve MESKİ WhatsApp hattı üzerinden gerçekleştiriyor. Bu taleplere göre harekete geçen MESKİ ekiplerinin 'Su gibi akar gelirim' temalı mobil hizmet aracıyla ilgili adreste yapacakları kontroller sonrasında, vatandaşlara işlemler için gerekli olan sözleşme imzalatılıyor, vatandaşların ödemeleri gereken abonelik ücretleri de yerinde alınıyor.
Söz konusu hizmeti alan vatandaşlar ise, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerine büyük bir kolaylık sağlandığını belirtti.
Öte yandan MESKİ'den yapılan açıklamada yerinde abonelik için gerekli evraklar şu şekilde bildirildi: "65 yaş üstü ve engelli yeni abone için gerekli evraklar: Kimlik fotokopisi, mülk sahipleri tapu fotokopisi, kiracı tapu fotokopisi ve kira kontratı, deprem sigortası (DASK), numarataj belgesi, 2021 emlak beyanı (rayiç değerli), engelli aboneler için sağlık raporu, şehit ve gazi malulü aboneler kimlik belgesi. 65 yaş üstü ve engelli abone devir için gerekli evraklar: Kimlik fotokopisi, mülk sahipleri tapu fotokopisi, kiracı tapu fotokopisi ve kira kontratı, deprem sigortası (DASK), numarataj belgesi, engelli aboneler için sağlık raporu, şehit ve gazi malulü aboneler kimlik belgesi. 65 yaş üstü ve engelli abone terk için gerekli evraklar: Kimlik fotokopisi, IBAN numarası. 65 yaş üstü ve engelli abonelerin sayaç değişim talepleri için gerekli evraklar: Kimlik fotokopisi, abone bilgileri."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seçer, yeniden başkan seçildi Mersinden Kadın Kooperatifi 1. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı Meral Seçer:"Çok daha güzel işler başaracağımıza olan inancım sonsuz"
YEREL HABERLER Seçer, yeniden başkan seçildi Mersinden Kadın ...
Büyükşehir yol çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir yol çalışmalarını sürdürüyor
Silifke'de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Silifke'de uyuşturucu operasyonu
AKİB’in ilk çeyrek ihracatı 3,2 milyar dolar Akdeniz İhracatçı Birlikleri mart ayında yüzde 44 artışla 1,24 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi
YEREL HABERLER AKİB’in ilk çeyrek ihracatı 3,2 milyar dolar Akdeniz ...
Başkan Şeker: "Akın akın Mut'a gelecekler"
YEREL HABERLER Başkan Şeker: "Akın akın Mut'a gelecekler"
Mersin´de Paskalya Bayramı coşkusu
YEREL HABERLER Mersin´de Paskalya Bayramı coşkusu
Mersin Yenişehir’de triatlon heyecanı yaşandı Yenişehir Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonunun birlikte organize ettikleri 2. Yenişehir Triatlonunda 26 ilden 210 sporcu madalya için mücadele etti
YEREL HABERLER Mersin Yenişehir’de triatlon heyecanı ...
Emekli amirallere Mersin'den tepki Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili tartışmaların ardından ‘bildiri’ yayımlayan 104 emekli amirale, Mersin Sivil Toplum Kuruluşlarından tepki geldi
YEREL HABERLER Emekli amirallere Mersin'den tepki Montrö Boğazlar ...
Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı yapıldı Belediyenin 2020 mali yılı faaliyet raporu oybirliği ile onaylandı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi Nisan Ayı Toplantısı ...
Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu topraklarda yaşayan bütün insanlar kardeştir”
YEREL HABERLER Kış: "Dili, dini, rengi ne olursa olsun bu ...
Toroslar Belediyesi, 3'üncü sıfır atık belgesini aldı
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, 3'üncü sıfır atık belgesini aldı
Dini nikahla yaşadığı kadını, kendisini cinayete 'azmettirmekle' suçladı
YEREL HABERLER Dini nikahla yaşadığı kadını, kendisini cinayete ...
Başsavcı Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı
YEREL HABERLER Başsavcı Öztoprak 'Avukatlar Günü'nü kutladı
Mersin ve Adana’da mart ayında enflasyon yüzde 15,50 arttı
YEREL HABERLER Mersin ve Adana’da mart ayında enflasyon yüzde 15,50 ...
Mersin'de 2 çoban köpeği, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Mersin'de 2 çoban köpeği, av tüfeğiyle vurularak ...
Başıboş köpekler üç koyunu telef etti
YEREL HABERLER Başıboş köpekler üç koyunu telef etti
Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
YEREL HABERLER Ahıra giren köpekler, 3 koyunu telef etti
Mersin'de papatyalar çiçek açtı
YEREL HABERLER Mersin'de papatyalar çiçek açtı
Cinayet sanığı karısını, o da kocasını suçladı Mersin’de 16 yaşındaki Serhat Sayin’i sokak ortasında öldüren sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı Zanlı savunmasında, eşine atılan mesajdan dolayı çıkan kavga sonrası Sayin’i öldürdüğünü söylerken, eşi ise kendisine iftira atıldığını, kocasına mesajla ilgili bir şey söylemediğini ifade etti
YEREL HABERLER Cinayet sanığı karısını, o da kocasını ...
Kontrolden çıkan otomobil, site bahçesine girdi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil, site bahçesine girdi; o ...
Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER Tarsus Müftülüğünden ihtiyaç sahiplerine yardım
Seçer: "Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "2 yılda güzel şeyler oldu, çok daha güzel şeyler olacak" "Akaryakıttaki akıllı alışveriş ile 20 milyon lirayı kasada bıraktık"
YEREL HABERLER Seçer: "Seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir ...
Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, toptan elektrik ve kapasite satış pazarına girdi
YEREL HABERLER Karmalinovskaya Rüzgar Santrali, toptan elektrik ve ...
Mersin'in dört bir yanı çiçeklerle donatılıyor
YEREL HABERLER Mersin'in dört bir yanı çiçeklerle donatılıyor