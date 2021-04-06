Toroslar'da pedallar kansere karşı çevrildi



Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'in Toroslar ilçesinde onlarca bisikletli, kansere karşı pedal çevirdi, mor balonlar gökyüzüne bırakıldı, kanser hastaları ise odalarının pencerelerinden karanfil attı.

Toroslar Belediyesi, 1-7 Nisan Kanser Haftası dolayısıyla Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören hastalar için Onkoloji Kliniği'nin bahçesinde sürpriz bir etkinlik düzenledi. Hastane bahçesi kanserle mücadelenin temsili rengi olan mor renkteki balonlarla süslendi. 50 kişiden oluşan Mersinli bisiklet ekibinin de katıldığı etkinlikte pedallar, kansere ve erken tedavinin önemine dikkat çekmek amacıyla daha sıkı çevrildi. Toroslar'da mor balonlarla Şehir Hastanesi'ne kadar 2 kilometre tur atan bisiklet ekibini gören vatandaşlar ve hasta yakınları da farkındalığa alkışlarıyla destek verdi.

KARANFİL ATTILAR

Kanserle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla ellerindeki mor balonları hastane bahçesinden gökyüzüne bırakan Başkan Yılmaz ve katılımcılara, kanser hastaları ise odalarının pencerelerinden el sallayarak ve karanfil atarak eşlik etti. Kanser hastalarının bu hareketi umudun en güzel göstergesi oldu.

'FARKINDALIK OLUŞTURDUK'

Tıbbi tedavinin yanında kanser hastalarının en çok moral ve motivasyona ihtiyaç duyduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Kanser Haftası dolayısıyla Şehir Hastanesi'nde bir etkinlik düzenledik. Daha önce kanser hastası çocuklarımızı ziyaret ederek, hediyelerimizi vermiştik. Bu yıl pandemi nedeniyle hastalarla doğrudan temas etmemiz mümkün değil. Biz de hastane bahçesinde, bisiklet derneklerimizle bir araya geldik. 50 kişiden oluşan bisiklet ekibi, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 2 kilometre pedal çevirdi. Bu konuyla özdeşleşmiş olan mor renkteki balonları hastane bahçesine getirdiler. Kanser hastalarımız, çocuklarımız odalarının pencerelerine çıktılar. Biz de onlara selam ve sevgilerimizi illettik ve mor renkteki balonları gökyüzüne bıraktık. Onlar da sağ olsunlar bizlere karanfil attılar. Bu süreçte yan yana olamasak da el ele tutuşamasak da bir arada olmamıza hiçbir şey engel değil. Kanser hastalarına acil şifalar diliyor, bu zorlu süreçte görevini layıkıyla yerine getiren tüm sağlık çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Devletimiz, ülkemiz ve milletimiz bu zorlu süreci başarıyla yönetiyor. İnşallah el ele beraber olacağımız günler de gelecek" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, daha sonra kanser hastalarının yakınlarıyla da sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Toroslar Mustafa ERCAN

2021-04-06 15:13:17



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