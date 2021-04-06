Minibüs sürücüsü tabancayla ayaklarından vuruldu



Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde, minibüse yolcu olarak binen kimliği belirsiz kişi, tabancayla şoför Ercan K.'yi ayaklarından vurdu. Yaralanan Ercan K. tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde Kızılmurat Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ercan K.'nin kullandığı 33 NZ 201 plakalı minibüse, henüz kimliği tespit edilemeyen kişi yolcu olarak bindi. Belindeki tabancayı çıkaran bu kişi, Ercan K.'ye ateş etti. Ayaklarından yaralanan Ercan K. minibüsü yol kenarına park ederken, saldırgan araçtan inip, kaçtı. Minibüsteki diğer yolcular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ercan K. ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Ercan K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanıklarının da ifadesine başvuran polis, saldırganın beyaz renkli hafif ticari araçla olay yerinden kaçtığını belirledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2021-04-06 15:22:57



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