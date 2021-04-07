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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Merci Öğrenci Danışma Merkezi’ hizmet vermeye başladı

İHA

‘Merci Öğrenci Danışma Merkezi’ hizmet vermeye başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin her yaştan öğrenciye eğitim hayatlarında ve sınav dönemlerinde destek sağlayacak olan “Merci Öğrenci Danışma Merkezi” hizmet vermeye başladı. Merkezde öğrenciler için pilates ve yoga odasının yanı sıra ince motor becerilerini sosyal aktivitelerle geliştirebilecekleri atölyeler de yer alıyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesinin öğrencilere yönelik rehberlik ve psikolojik destek hizmeti verecek olan “Merci Öğrenci Danışma Merkezi” hizmet vermeye başladı. Pandemi nedeniyle bir süredir görüşmeleri online sürdüren merkez, sosyal mesafe kurallarına azami özen gösterilerek yüz yüze görüşmeleri de kabul ediyor. Merkez, eğitime yönelik geliştirdiği çok kapsamlı hizmet içeriği ile tüm Mersinli öğrencilerin yanında olacak.

Rehberlik ve psikolojik destek hizmeti de sosyal aktivite atölyeleri de var
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde yer alan Merci Öğrenci Danışma Merkezinde öğrenciler sadece psikolojik ve rehberlik danışmanlık desteği almayacak. Merkezde öğrencilerin sınav kaygısının bedensel etkilerini en aza indirmek için streslerini atıp spor yapabilecekleri yoga ve pilates odaları da bulunuyor. Bu noktalarda öğrencilerin aileleri de yoga ve pilatese dahil olabilecek. Bu hizmetlerin yanı sıra sınav kaygısını hafifletmek için ince motor becerilerini kullanmayı artıracak sosyal etkinlik atölyeleri de bulunuyor. Pandemi dolayısıyla etkinliklerin sınırlı düzeyde, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yapıldığı atölyelerin kapsamı ilerleyen zamanlarda genişletilecek.

“Her öğrenciye kapımız açık”
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli psikolog ve Merci Öğrenci Danışma Merkezi sorumlusu Mustafa Tepretmez, merkezin pandemi döneminden gelecek kaygısı ile en fazla etkilenen grup olan öğrencilere destek vermek için açıldığını vurguladı. Tepretmez, “Zaten Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerimizde derslerimiz, programlarımız olduğu için bir de bu işin motivasyonel ve psikolojik danışmanlığını yapalım dedik” diye konuştu.
Merkezin verdiği hizmetleri sıralayan Tepretmez, motivasyonel olarak psikolojik destek verdiklerini ifade ederek, “Bireysel terapiler, eğitimsel rehberlik, kariyer planlaması, meslek seçimi ve bunların yanı sıra pilates, yoga gibi etkinliklerimiz de var. Merkezimizden Mersin’de yaşayan tüm öğrenciler, sınav adayları yararlanabilir. Örneğin ALES’e hazırlanan öğrenci de gelip bizden istediği gibi destek alabilir. Eğitimle uğraşan, sınava giren ya da bu kaygıları yaşayan herkese kapımız açık” dedi.
Online görüşmelerde yüksek bir kitleye ulaştıklarını belirten Tepretmez, Avrupa Birliğinin online görüşmelerle ilgili yaptığı memnuniyet anketinden yüzde 98 memnuniyet seviyesi sonucunun çıktığını ifade ederek, katılımcıların Merci Öğrenci Danışma Merkezinden memnun olduğunun altını çizdi.

“Haftalık ve aylık çalışma planları düzenliyoruz”
Merci Öğrenci Danışma Merkezinde rehber öğretmen olarak görev yapan Canan Serin de her öğrenciye farklı bir çalışma programı düzenlediklerini belirterek, “Öğrencilerimizle birlikte deneme sınavı analiz sonuçları çıkarıyoruz. O sonuçlarda hangi konularda hangi eksikleri varsa her öğrencimize farklı haftalık ve aylık çalışma planları düzenliyoruz. Bazı öğrencilerimize haftalık yapıyoruz, çünkü takip sistemi olduğu sürece öğrencinin motivasyonu artıyor. Haftalık deneme bazında netlerinin yükselip yükselmediğini gördüğümüzde öğrenci aktif bir şekilde devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin yaşadıkları zorlukları belirlemek için buradayız”
Öğrenci Danışma Merkezinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Asena Akatürk ise “Tüm yaş gruplarındaki öğrencilerin akademik hayatlarında yaşadıkları zorlukları belirlemek ve kişisel süreçlerinde yaşadıkları zorluklara destek olmak için buradayız. Pandemi süreciyle beraber öğrencilerimizde artan kaygı bozuklukları; sınav kaygısı ve gelecek kaygısı ağırlıklı olmak üzere; onun dışında dikkat eksikliği problemleri de gözlüyoruz. Bunlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Kişiye uygun randevu saatlerinin ayarlandığı merkezden öğrenciler https://mersin.bel.tr/ogrencidanismanlikmerkezimerci adresinde bulunan Merci Öğrenci Danışma Merkezi Online Başvuru Formunu doldurarak veya merkezin 0324 616 04 01 hatlı numarasını arayarak randevu oluşturabilecek. Merci Öğrenci Danışma Merkezi hafta içi her gün 09.0018.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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