Diyetisyen Kinaş: “Beslenmeyi düzenlemek için küçük değişiklikler yeterli”

– Mersin Büyükşehir Belediyesinde diyetisyen olarak görev yapan Müge Kinaş, fiziksel aktivite ve sporun yanı sıra sağlıklı beslenmenin de önemine dikkat çekerek, “Kişinin beslenmesini düzenleyebilmesi için hayatında küçük değişiklikler yapması yeterlidir. Bunun için günlük 22,5 litre su, sebzemeyve ve lifli gıda tüketimi önemli” dedi.

Büyükşehir Belediyesi diyetisyeni Kinaş, ‘7 Nisan Dünya Sağlık Günü’ kapsamında sağlıklı bir yaşam için vatandaşlara önerilerde bulundu. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesine bağlı Kadın Sağlığı Danışma Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Polikliniğinde görev yapan Diyetisyen Kinaş, “Amacımız, insanlara sağlıklı beslenme eğitimi vermek ve bunun yanında kilo kontrolünü sağlamak. Obezite, özellikle son yıllarda Türkiye’de ciddi oranda artış göstermiştir. Artmış yağ kütlesi, hareketsizlik, eklem ağrıları, uyku apnesi gibi semptomların yanı sıra da birçok hastalıkla ilişkilidir. Bunlar tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, polikistik over sendromu ve en önemlisi de kanserdir. Kanserin vücut kitle indeksimizle beraber korele bir şekilde ilerlediği görülmüştür” diye konuştu.



“Kişinin beslenmesini düzenleyebilmesi için küçük değişiklikler yapması yeterli”

Sağlıklı bir yaşam için fiziksel aktivite ve sporun yanında beslenmenin de çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kinaş, “Kişinin beslenmesini düzenleyebilmesi için hayatında küçük değişiklikler yapması yeterlidir. Bunun için günlük 22,5 litre su tüketmeye, lifli gıdalar tüketmeye ve sebzemeyve tüketimini artırmaya dikkat etmelidir” ifadelerini kullandı.

Kinaş, kişinin günlük alacağı enerji ve kalori miktarını düzenli bir şekilde ayarlaması ve bunun yanında da su tüketimine dikkat etmesi gerektiğin belirterek, “Özellikle haftada 2 gün kuru baklagil ve lif oranı yüksek gıdalarla beslenmemiz gerekir. Bunlardan en önemlileri dengeli porsiyonlar oluşturmak, lifli gıdaları öğünlerimize eklemek, günlük su tüketimimizi arttırmak ve sebzemeyveleri öğünlerimize eklemektir. 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde herkese sağlıklar diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.