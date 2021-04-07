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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

İHA

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Silifke merkez ve Kızkalesi’nde bir araç ve ikamette yaptığı çalışmada 50 gram metamfetamin maddesi, 92 gram bonzai, satışa hazır 20 fiş metamfetamin maddesi, satıştan elde edilen 500 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili A.Y., F.B., A.K. ve A.B.İ. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.
4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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