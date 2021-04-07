Arslan: "Mersin, Marmara’nın tek alternatifidir"

BonaBant Yönetim Kurulu Başkanı Nida Beyoğlu Arslan, gelişen yapısıyla Mersin sanayisinin Türkiye’nin en güçlü sanayi bölgesi olan Marmara havzasının tek alternatifi olduğunu söyledi.

Türkiye sanayisinin kalbi durumunda olan Marmara havzasının artık neredeyse yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını kaydeden Arslan, "Her geçen gün gelişen Mersin sanayisi limanıyla, serbest bölgesiyle Türkiye’nin ikinci sanayi üssü olma yolunda hızla ilerliyor. MersinTarsus Organize Sanayi Bölgesinde şu an 3. bölgedeki inşaat çalışmaları devam etmekte. 2021 yılı içerisinde burada bulunan tüm yatırımların faaliyete geçmesi planlanmakta. MTOSB 3. bölgede yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Akabinde tüm çalışmaları yapılan ve bakanlık onayı beklenen 4. bölgenin arsa tahsislerinin yapılması planlanıyor. Şu anda MTOSB 4. bölge için 300 başvuru yapıldığını ve yatırım iştahının artarak devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Yanı sıra Tarsus Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde çalışmalar hız kazandı. Bu bölgelerin faaliyete geçmesi ile birlikte Mersin’de toplamda 6 OSB faaliyete geçmiş olacak. Bu hem üretim açısından hem de istihdam açısından çok önemli" dedi.

"Liman büyük avantaj"

Coğrafi konumu, kapasitesi ve geniş hinterlandı ile Mersin Uluslararası Limanı'nın, Türkiye’nin olduğu kadar Doğu Akdeniz’in de lider limanlarından biri olduğunu vurgulayan Arslan, "Bölgemizde bulunan bu önemli liman, yatırımcının Mersin’i tercih etmesinde büyük rol oynarken, aynı zamanda kentimizde bulunan serbest bölge de şehrin cazibesini arttıran bir diğer unsur. Yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanının faaliyete girmesi ile birlikte Mersin havayolu taşımacılığında da çevre illerden avantajlı konuma geçecektir. Sosyal yaşamı, gelişen mimarisi, tarihi ve turistlik dokusu ile bölgenin parlayan yıldızı olan Mersin, tüm bileşenleri ile Türkiye’nin ikinci sanayi üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda yapılacak olan yatırımların daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin önde gelen markalarının son yıllarda yatırım için Mersin’i tercih etmesi de bunun önemli sinyallerini veriyor" diye konuştu.

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