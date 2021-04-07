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Diyetisyen Gök: “Korona virüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin”

İHA

Diyetisyen Gök: “Korona virüse karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirin”

– Diyetisyen Nimet Meltem Gök, korona virüse karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi uyarısında bulundu. Gök, “Hastalığı en hafif şekilde atlatmak adına bağışıklığımız için gerekli besin öğelerini tüketmeyi unutmayalım” dedi.
Dünya genelinde etkisini sürdüren ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından Mart 2020’de pandemi olarak ilan edilen yeni korona virüs hastalığına (Covid19) karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Covid19 için geliştirilmiş kesinleşmiş etkili bir tedavi yöntemi henüz olmadığından ‘hastalıktan korunmanın’ en etkili yöntem olduğu üzerinde duruluyor. Bağışıklık sisteminin güçlü olması, vücudun korona virüsle savaş gücünü artırıyor.

“Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmeli”
VM Medical Park Mersin Hastanesinde görevli Diyetisyen Meltem Gök, yaptığı açıklamayla güçlü bir bağışıklık için doğru beslenmeye dair önemli notlar paylaştı. Güçlü bir bağışıklık için beslenme önerilerinde bulunan Gök, toksinlerin dışarı atılması ve metabolizmanın hızlanması için günde 22,5 litre su tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Günde 5 porsiyon meyve ve sebze tüketilmelidir. Portakal, kivi, greyfurt, kuşburnu, yeşil biber, domates gibi C vitamininden zengin besinler tercih edilmelidir. A vitamini, özellikle solunum sistemi yolu enfeksiyonlarından koruyucu rolüyle etkisi kesin olarak kanıtlanmış bir vitamindir. Besinlerle günlük ihtiyacımızı karşılayabilmekteyiz. Hayvansal kaynakları arasında karaciğer, yumurta, süt ve tereyağı yer alırken, bitkisel olarak ise özellikle ıspanak, pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler ile havuç, kış kabağı gibi turuncu renkli sebzeleri tüketeceğiniz bir diyet, A vitamini ihtiyacınız konusunda yeterli olacaktır. Ayrıca, A vitamini karaciğerde depolanır, besin takviyesi olarak bilinçsiz tüketilmesi de zehirlenmelere yol açabileceği için dikkat edilmelidir” diye konuştu.

“Çinko, bağışıklık sisteminin temel taşıdır”
Çinkonun, bağışıklık sisteminin temel taşı olduğunu vurgulayan Gök, “Çinko, serbest radikallerin vücuda hasar vermesini engeller. Özellikle kabak çekirdeği, kuru baklagiller, susam, fındık, badem, ceviz, fıstık, deniz ürünleri çinko bakımından zengindir. Öte yandan, D vitamini eksikliğinde bağışıklık sisteminin zayıflaması sonucu hastalıklara davetiye çıkarmış oluruz. En iyi kaynağı güneş olan D vitaminini somon, yumurta ve sütten de alabiliriz. Omega 3 ise bağışıklık sistemini düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahiptir. Özellikle yağlı balıklar zengin kaynağıdır. Keten tohumu, avokado, semizotu da omega 3 kaynakları arasındadır. Haftada 23 defa balık tüketimine özen gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.
Beta glukanın da bağışıklık için çok önemli bir besin olduğunu dile getiren Diyetisyen Gök, “Virüs, bakteri, mantar ve parazitlere karşı vücut direncini arttırır. Ekmek mayasından elde edilen bir polisakkarittir. Bağışıklık için 1,3/1,6 bağ yapısı olanlar kullanılmalıdır. Yetişkinler 20 mg/gün, 1 yaş üzeri çocuklar 10 mg/gün kullanabilir. Yulaf en iyi kaynağıdır. Tam tahıllı besinler, enginar, patates beta glukan içeren kaynaklar arasındadır. Sarımsak da içerisindeki allicin sayesinde güçlü bir antioksidandır. Zencefil ise B6, kalsiyum, demir, C vitamini, magnezyum, potasyum gibi vitamin ve minerallerden zengindir. Salatalar da suyumuzu tatlandırmak için ve zencefil çayı olarak tüketilebilir. Yeşil çay, içerisindeki kateşin nedeniyle iyi bir antioksidan kaynağıdır. Günde 23 fincan tüketilebilir. Probiyotik ve prebiyotikler, bağırsak florasını zenginleştirerek bağışıklılığı arttırır. En iyi kaynakları ev yapımı turşu, doğal yoğurt, elma sirkesi, peynir, tarhana ve şalgam suyudur” şeklinde konuştu.

“Şekerli yiyeceklerden kaçının”
Gök, şeker tüketimi ve yetersiz uyku konusunda ise uyarılarda bulunarak, “Şekerli yiyecekler bağırsak florasını bozarak bağışıklığı baskılar. Şeker ve şekerli yiyecekler az veya hiç tüketilmemelidir. Düzensiz uykunun da bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkileri var. Günde 5 saatten az uyku olumsuz etki oluşturabilir. 78 saat uyku bağışıklık için gereklidir. Pandemi sürecinde en iyisi hiç hastalığa yakalanmamak adına maske ve sosyal mesafeye dikkat etmek, yakalansak da en hafif şekilde atlatmak için bağışıklığımız için gerekli besin öğelerini tüketmeyi unutmayalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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