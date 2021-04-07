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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağaçlara ponpon asarak kanserde erken teşhise dikkat çektiler

İHA

Ağaçlara ponpon asarak kanserde erken teşhise dikkat çektiler

– Mezitli Belediyesi ve Mezitli Kent Konseyi, Kanser Haftasında farkındalık oluşturmak için renkli bir etkinliğe ima attı. Örgülü Sokakta gerçekleştirilen ‘Bir Örgü Bir Umut’ etkinliğinde, ağaç dallarına renkli ponponlar asılarak erken teşhisin önemine dikkat çekildi.
Mersin’in merkez Mezitli ilçesi Örgülü Sokakta, 17 Nisan Kanserle Savaş Haftası kapsamında ‘Bir Örgü Bir Umut’ etkinliği düzenlendi. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın yanı sıra Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, kanserde erken teşhise dikkat çekmek amacıyla sembolik olarak ağaç dallarına renkli ponponlarda asıldı. Ressam Sibel Aklamus tarafından açılan resim sergisinin de gezildiği etkinliğe katılanlara, kanserle mücadele konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Başkan Tarhan’ın konuşması duygulandırdı
Kanserden korunma teşhis ve tedavisi konusunda farkındalığın artırılması, insanların bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekilen etkinlikte, bir süre önce ağabeyi Necati Tarhan’ı bu hastalıktan kaybeden Başkan Tarhan’ın yaptığı konuşma duygu dolu anlara sahne oldu.
Türkiye’de yapılması gereken çok fazla şey olduğuna vurgu yapan Başkan Tarhan, “Her birimizin çok yakını kanserden vefat etmiştir. Hastanede yatanlar var, çocuklarımız var. Onlara zaman zaman moral destek amaçlı etkinlikler yaptık. Tabii herkesin sahip çıkması gerekir, sadece belediyelerin desteği yetmiyor. Kanseri sadece gününde gündeme getirmek kuşkusuz yetmez. ‘Ne yapıyorsunuz’ diye sormak lazım çevremizdeki insanlara, iş insanlarına. Herkesin el atması gerekiyor. Sizin gibi gönüllü olan insanların sayısını arttırmak gerekir, problem burada. Hepimiz duyarlı olmalıyız. Bu tür günlerde birçok insanın gönüllü olarak bu çalışmalara katılması gerekir, eksik tarafımız bu ama en iyi yine de Mezitli’de. Herkesin kişilerin, kurumların, sosyal duyarlılık göstermesi gerekiyor, ancak bu şekilde büyüyebiliriz” dedi.

“Kanserliler kadar yakınları için de çok zor bir hastalık”
Kanser hastalarına şifa dileyen Tarhan, “Ama ailelerinin de çok acı çektiğini biliyorum, hepsine acil şifalar diliyorum. Umarım biz de ileri ülkeler seviyesine geliriz. Türkiye’de konuşulacak ve yapılacak çok şey var. Belediyelere düşen çok fazla görev var. Hepsine birden çözüm bulmamız tabii ki zor ama elimizin yettiği kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Güzel tarafları var, hüzünlü tarafları var bu çalışmaların. Bunun gibi bir dizi engellilerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımız, cezaevinde kader mahkumları var, kanserliler var. Down sendromlu çocuklarla çalışma yaptık. Ben her yerde söylüyorum gerçekten bu insanlara minnettarım, onları tanıdığım için çok mutluyum” diye konuştu.

“Mezitli’de yaşayan her birey için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz”
Belediye olarak sağlığı ilgilendiren konularda duyarlı çalışmalara imza attıklarına vurgu yapan Tarhan, “Mezitli’de yaşayan insanlarımızın yapısı oldukça farklı ve özel. Toplumsal sorunlara duyarlılık konusunda belli bir noktaya geldik. Geçtiğimiz günlerde duyurduk, otizm ile ilgili çalışmalara başladık. Bir kısa film hazırladık, tanıtımını yaptık, yaygınlaştıracağız. Önümüzdeki günlerde bir park yaparak onlara bir mekan kazandıracağız. Mezitli’deki otizmlilerin bir dernek altında toplanmasını istiyoruz. Onların her türlü gereksinimlerini karşılayacak küçük ama şık bir mekan oldu Cuma günü 17.30’da oranın açılışını yapacağız ve idaresini de Kent Konseyi Engelli Meclisine teslim edeceğiz. Önümüzdeki günlerde gönüllü çalışma konusunu daha somutlaştırmak için, belediye meclisimizin gündeminde şu anda bir yönerge çıkartıyoruz. Belediyede gönüllü çalışan arkadaşlarla gönüllü çalışmayanlar arasında bir fark olsun istiyoruz. Örneğin, gönüllü evlerimize ve çocukları yüzme havuzlarımıza ücretsiz girsin, yüzme kurslarından ücretsiz yararlansın, müzik kursları gibi kurslarından ücretsiz yararlansın, kültür gezileri yaparken gönüllülere öncelik verelim. Evinde oturan da bundan istifade etmesin, gönüllü çalışanların önceliği olsun” şeklinde konuştu.

“Pandemiye rağmen hedefimizin iki katı kanser taraması yaptık”
Her zamanki gibi Mezitli’nin güçlü, sahalarda çalışan kadınlarının farkını ortaya koyduğuna belirten Mezitli Kent Konseyi Başkanı Gelbul ise “Kadınlarımız gönüllü olarak, çağımızın en büyük sorunu olan kansere dikkat çekebilmek amacıyla çok özel bir çalışmaya imza attılar. Simgesel renkli ponponları yaptılar ve Mezitli Belediyemizin emektarlarıyla beraber taktılar. Mezitli Kent Konseyi olarak KETEM komitesiyle Mezitli’de tüm şehirde, tüm kırsalda bin kadınımızın kanser taramasını gerçekleştirdik. İki sene önce hedef 500 dedik ama hedefi bine kadar çıktık. Her şeyden önemlisi; kanser dünyada en tehlikeli hastalık, korkmamak lazım. Bizim KETEM taramasını yaptığımızda karşılaştığımız en büyük sorun korkuyoruz, haberimiz olmasın, korkunun ecele faydası yok. Bin kadından 40’ının erken teşhisini sağlamakla ilgili lokomotif görev üstlendik, çünkü biliyoruz ki erken teşhis hayat kurtarır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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