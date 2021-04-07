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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Laal Paşa Camii'ne peyzaj ve çevre düzenlemesi

İHA

Laal Paşa Camii'ne peyzaj ve çevre düzenlemesi

Mersin'in Mut ilçesinde restorasyonu 3 yılda biten 630 yıllık tarihi Laal Paşa Camii’nin bahçesine peyzaj ve çevre düzenlemesi yapıldı.
Mut Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce, Laal Paşa Camii bahçesine Türk bayrağını simgeleyen kırmızı ve beyaz renklerden oluşan 4 bin adet lale soğanı, 100 adet minyatür bodur gül, 100 adet taflan ve berberiz süs bitkisi ile 20 adet yayılıcı ardıç ağacı, 30 adet servi ağacı dikildi. Cami avlusuna çim ekildi.
Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, "Mübarek Ramazan ayı öncesi, tarihi Laal Paşa Camiini laleler ile donattık. Bahar ayı ile birlikte çiçek açan laleler camimize ayrı bir güzellik kattı" dedi.
Laal Paşa Camii Mut’un en eski camilerinden. Karamanoğulları İbrahim Bey’in emirleri ile Lala Paşa tarafından yaptırıldı. Kare planlı ve orta kubbeli olan cami düzgün kesme taşlarla inşa edildi. Kitabesine göre iki defa onarım gören caminin bahçesinde 2 adet türbe bulunuyor. Kümbetlerin birinde 3 adet, diğerinde ise 4 adet mezar yer alıyor. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne göre Laal Paşa bu kümbetlerin birisinde yatıyor.
Vakıflar Bölge Müdürlüğünce caminin restorasyonuna 5 Mayıs 2017 tarihinde başlandı ve 3 yılı aşkın bir sürede bitirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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