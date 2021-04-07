Akkuyu´da akıma kapılan sondaj makinesi operatörü yaşamını yitirdi



MERSİN, (DHA)MERSİN´in Gülnar ilçesindeki Akkuyu NGS inşaatında çalışan sondaj makinesi operatörü elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımına devam edilen Akkuyu NGS inşaatında dün saat 15.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen sondaj makinesi operatörü, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Akkuyu A.Ş.´den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "6 Nisan 2021 tarihinde, saat 15:00 civarında, inşaat faaliyetlerini yürüten taşeron şirkette görevli sondaj makinesi operatörü, Akkuyu NGS inşaat sahasından çıktıktan sonra elektrik çarpması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Ağır yaralanan ve acil olarak hastaneye kaldırılan operatör, tüm müdahalelere karşın kurtarılamamıştır. Olay yerinde jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için araştırma ve soruşturma yürütmektedir. Yürütülecek soruşturmada güvenlik kuvvetlerine gereken desteğin sağlanması için komisyon da oluşturulmuştur. Akkuyu Nükleer A.Ş. olarak bu üzücü olayda hayatını kaybeden operatörün ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Gülnar MERSİN, (DHA)

2021-04-07 23:43:30



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