‘Menopoz Okulu’ online eğitime başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi iş birliğinde gerçekleştirilen Menopoz Okulunda online eğitimler başladı. 4 hafta sürecek eğitimlerde kadınlar menopoz dönemi hakkında detaylı olarak bilgilendirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilki Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimler, pandemi nedeniyle online ortamda yapılıyor. 35 yaş üstü kadınların yararlanacağı eğitim, nisan ayı boyunca her pazartesi gerçekleştirilecek. Eğitim programı, Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı akademisyenleri tarafından yürütülecek.



Egzersizlerden kahkaha terapisine kadar her şey var

5 Nisan’da başlayan online eğitimin ilk haftasında kadınlar ‘Üreme Organları Nelerdir?’, ‘Menopoz Bir Hastalık Mıdır?’, ‘Kegel Egzersizleri, Solunum ve Gevşeme Egzersizleri’ konularında Öğretim Görevlisi Asiye Çelebi ve Araştırma Görevlisi Filiz Değirmenci’den eğitim aldı.

Kadınlar eğitim programının ikinci haftasında; ‘Menopozda Vücudumda Neler Oluyor?’, ‘Menopoz ve Ruhsal Durumum’, ‘Menopozla Baş Etmem Mümkün mü?’, ‘Kahkaha Terapisi’ başlıklı eğitimleri Prof. Dr. Duygu V. Yılmaz, Prof. Dr. Mualla Yılmaz, Kahkaha Terapisti Eser Mutlu, Araştırma Görevlisi Aslıhan Aksu’dan alacak.



3. hafta eğitimlerinde jinekolojik kanserlerden korunma konusu anlatılacak

Prof. Dr. Duygu Yılmaz, Araştırma Görevlisi Aysu Buldum ve Uzman Diyetisyen Zühal Bayel’in gerçekleştireceği 3. hafta eğitimini ise ‘Jinekolojik Kanserlerden Nasıl Korunurum?’, ‘Hangi Tarama Testlerini Yaptırmalıyım?’, ‘Cildime Nasıl Bakmalıyım?’, ‘Menopozda Fitoterapi’ konu başlıkları oluşturacak.

Eğitimin son haftasında ‘Menopozda Nasıl Beslenmeliyim?’, ‘Menopozda Cinsel Yaşam’, ‘Menopozda Gebelikten Korunmak Gerekir mi?’, ‘Menopozda Akupresur’ konu başlıkları ise Dr. Öğretim Üyesi Tuba Güner Emül, Araştırma Görevlisi Filiz Değirmenci, Araştırma Görevlisi Ayşe Saltekin ve Araştırma Görevlisi Ahu Aksoy tarafından anlatılacak.

Online olarak gerçekleştirilecek Menopoz Okulu eğitimlerine 20’ye yakın kadın katılım sağladı. Nisan ayında başlayan online eğitim, toplam 4 hafta sürecek. 4 hafta boyunca her pazartesi saat 14.00’te yapılacak eğitimler kadınlardan gelen talebe göre devam edecek. Menopoz Okulunun online eğitimlerine kayıt yaptırmak isteyen 35 yaş üstü her kadın 0324 533 37 06 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabilecek.



“Eğitimlerimize ileriki dönemlerde de devam etmeyi hedefliyoruz”

Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat Bakır, düzenlenen eğitimlerle menopoz dönemindeki kadınları bilgilendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, “Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile imzaladığımız protokol gereğince online eğitimlerimize başladık. Online eğitimlerimizde amacımız, menopoz dönemindeki kadınlarımıza menopoz öncesi ve sonrasında destek olabilmek, psikolojik açıdan onları rahatlatabilmek ve bu aşamaları nasıl kat edeceklerinden bahsedebilmek. Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesinin hocaları ve eğitimcileri ile planladığımız bu program çerçevesinde eğitimlerimize yeni katılımcılarımızla ileriki dönemlerde de devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.



“Neler yapılabileceği konusunda farklı farklı teknikler uygulayacağız”

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tuba Güner Emül ise Menopoz Okulunun online eğitim içeriğine ilişken bilgi vererek, “Kadınlar, Menopoz Okuluna geldiği zaman üreme organlarını tanıyacaklar. Nasıl bir süreç işliyor? Menopoz döneminde onları neler bekliyor? Birçoğu menopoza girmiş kadınlar. Menopozda vücutlarında neler oldu, ne gibi değişiklikler oldu? Örneğin sıcak basması, gece terlemesi gibi birçok sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bu sıkıntılarına yönelik neler yapılabileceği konusunda farklı farklı teknikler uygulayacağız. Akupresurdan bahsedeceğiz, cilt bakımı, nasıl sağlıklı beslenebiliriz menopozal dönemde? Cinsel yaşam bitiyor mu? Bunlardan bahsedeceğiz. Kahkaha terapisi uygulanacak. Eser Mutlu hocamız ilk defa Türkiye’ye getiren bir hoca; kahkaha terapisi uygulayacak kadınlarımıza. Bunun gibi farklı ve çok güzel şeyler olacak, kadınlarımız çok yararlanacaklar. İlk eğitimden sonra çok güzel geri dönüşler aldık, çok memnun kaldılar ve devamını istediler. Pandemi olunca ne yapacağımızı bilemedik ama sonradan neden online olmasın diye düşündük” ifadelerini kullandı.

