Mersin'de sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada sahte içki ve gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Atakent Mahallesinde devriye gezen ekipler, şüphe üzerine durdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramada 3 bin 180 adet gümrük kaçağı makaron, 25 litre etil alkol ile 5 litre sahte viski ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.