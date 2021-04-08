Mersin'de otomobilde 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçti

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de jandarma tarafından durdurulan araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi.
Toroslar ilçesinde 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube (KOM) ekipleri çalışma başlattı. Takip altına alınan şüphelilerin aracı durdurularak arama yapıldı. Aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Toroslar Soner AYDIN
2021-04-08 10:49:41
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