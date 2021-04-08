Adana'da kaçak timsah operasyonu



MERSİN, (DHA)ADANA'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro ekiplerince ihbar üzerine yapılan operasyonda, bir iş yerinin bodrum katında yavru timsahla karşılaştı. Yasa dışı yollardan ülkeye getirildiği belirlenen timsaha el konulurken, sahibi hakkında da cezai işlem uygulandı.

Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) kapsamında olan timsah, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı´na teslim edilerek koruma altına alındı. Büyükşehir veteriner hekimleri tarafından klinikte genel kontrolleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan yavru timsah, park içerisinde özel bir yaşam alanına konuldu.

'YAŞAMINA TARSUS'TA DEVAM EDECEK'

Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, timsahın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Adana bölgesinde el konulan timsah Tarsus Doğa Parkı´na getirildi. Gerekli sağlık kontrolleri yapıldı ve kendisine uygun bir bölmeye alındı. Şu an hiçbir problemi yok. Artık yaşamına Tarsus Doğa Parkı´nda devam edecek" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Tarsus MERSİN, (DHA)

2021-04-08 11:31:21



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