Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişiye ceza

Mersin polisi, 2 günlük denetimlerle emniyet kemeri takmayan ve cep telefonu kullanan 571 kişi ile hız sınırını aşan 153 sürücüye, para cezası uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 günlük emniyet kemeri, cep telefonu ve radar uygulaması yaptı. Emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımıyla ilgili yapılan denetimlerde 979 araç kontrol edilirken, 225 sürücünün seyir halinde cep telefonu kullandığı, 23 sürücünün muayenesiz olarak araç kullandıkları, 154 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 3 motosikletin sigortasız olduğu tespit edildi. Ekipler, kurallara uymayan 571 sürücüye para cezası uygularken, 3 araçta trafikten men edildi.

Öte yandan, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların güvenliğini arttırmak, aşırı hızla etkin olarak mücadele edilmesi ve sürücülerin belirlenmiş olan azami hız sınırlarına uyma alışkanlığı kazandırılmasına yönelik de radar uygulaması yapıldı. Denetimlerde, 153 otomobili kontrol ederken, 16 sürücüyü seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 133 sürücüye de hız ihlalinden cezai işlem uyguladı.

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