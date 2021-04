İftaiyeciden uyarı: Bize engel olmayın, kurtaracağımız sizin yakınınız da olabilir

Mustafa ERCANSoner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, hayat kurtarmak için zamanla yarışırken trafikte yol vermeyen, ara sokaklara gelişi güzel park eden araçlar nedeniyle sıkıntılı anlar yaşıyorlar. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Amiri Engin Özer, Mersinlileri daha duyarlı olmaya davet edip, "İtfaiye, polis ya da ambulanslar siren çalıyorsa mutlaka acil duruma gidiyordur. Sonuçta can kurtarmaya gidiyoruz, bize engel olmayın. Bu sizin aileniz, yakınlarınız da olabilir" dedi.

'CAN KURTARMAYA GİDİYORUZ BİZE ENGEL OLMAYIN'

Doğal afetlere, yangınlara, sıkışmalı kazalara müdahale için olay yerine giderken her saniyeleri önemli olan itfaiye ekipleri dar sokaklarda bilinçsizce park edilen araçlar ya da trafikte çalan sirene rağmen yol vermeyen sürücüler nedeniyle kaman kaybediyorlar. İtfaiye ekiplerinin 30 saniye ile 1 dakika arasında çıkış yapıp, olaya gittiğini belirten Engin Özer Özer, şunları söyledi:

"Öncelikle ışıklarda bekleyen araçlar acil durumumuzdan dolayı açtığımız sirenleri duydukları halde yol vermiyorlar ya da belli bir süre bekledikten sonra yol veriyorlar. Bu bize zaman kaybettiriyor. Onun üzerine gittiğimiz bölgelerdeki dar sokaklara yapılan yanlış, düzensiz parklar nedeniyle girmekte sıkıntı yaşıyoruz. Yeri geliyor uzun mesafelere hortum çekerek müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bunlar da yangına müdahalede zaman kaybına neden oluyor. Geçen yıl vaka giderken siren çaldığımız için önümüzde duran araçtaki sürücü camı açarak bize ağza alınmayacak küfürler etti. Bunu duyduğumuzda şok olduk. Sonuçta can kurtarmaya gidiyoruz, bize engel olmayın. Fermuar sistemi dediğimiz yöntem var. İtfaiye araçları geldiğinde dikiz aynamızdan görünce sağ taraftaki araçlar sağa, sol taraftaki araçlar sola yanaşarak bize ortadan yol vermeleri lazım. Dar alanlara park ederken acil durumları gözetmeliyiz. Halkımızın itfaiye aracının büyüklüğünü düşünerek ona göre park etmeleri gerekiyor. Biz o sokağa rahatça girebilmeliyiz."

KENT İÇİ VAKALARA 5 DAKİKADA ULAŞIM

İtfaiye Daire Başkanlığı Araç Amiri Alperen Tabak da özellikle itfaiye araçlarının dönüş yapması için gerekli alanının bırakılmamasından şikayet etti. Tabak, "Şoför arkadaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda 197 şoför, 90 itfaiye aracı ve 14 kurtarma aracımız mevcut. Yangın yerine Avrupa standartlarına göre 8 dakika, kırsal alanda da 30 dakikada gitmek zorundayız. Biz kent içindeki vakalara 4.5-5 dakikada gidiyoruz. Vakaya giderken yaşadığımız en büyük sıkıntı dar alanların köşelerine araç koymaları, kırmızı ışıkta yol vermemeleri bizi sıkıntıya sokuyor" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZ DUYARLI OLSUN'

6 yıllık itfaiye şoförü Harun Keleş ise "Araçlar kaldırıma yanaştırmadan park ediyorlar. Bu bizim geçişimizi engelliyor. İnsanlarımızın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Bu da yangınlara müdahalemizi engelliyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCANSoner AYDIN

