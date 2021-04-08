Kayıp kadın kuyuda ölü bulundu

Mersin’in Silifke ilçesinde kaybolan bir kadın kuyuda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Berrin Dalyanoğlu Keskin (50) bir hafta önce kaybolunca yakınları ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Yapılan aramada ulaşılamayan Keskinoğlu, bugün Mara Mahallesi'ndeki bir kuyuda üzeri taşlarla örtülü şekilde ölü olarak bulundu. Kuyudan çıkartılan Keskin'in cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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