Seçer: "Katı atık bedellerinin büyükşehir belediyesi ile alakası yok" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katı atık bedellerinin büyükşehir belediyesi ile bir ilgisinin olmadığını belirterek, “Bir delikli kuruş bizim kesemize girmiyor. Bizim hakkımıza düşeni biz kendi tasarrufumuzla almayacağız dedik” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2021 yılı Nisan ayı toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayındaki toplantıda, mecliste komisyonlara üye veremeyen siyasi partilerin üyeleri ile bağımsız üyelerin de ihtisas komisyonlarında görev alabilmesine yönelik gündem dışı madde görüşüldü. Maddeyle ilgili görüşlerini paylaşan Seçer, “Burada bağımsız üyelerimiz var. Sayısal olarak komisyonlarda temsil edilemeyen, sayısal çoğunluğu komisyonlara üye vermeyi engelleyen bazı parti gruplarımız var. Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, bağımsız var. Burada iki arkadaşımız bağımsız. Biz bu meclis üyelerimizin de komisyonlarda yer almasını arzu ederiz. Onlar da katkı sunsun çalışmalara. Bu bir çoğulcu demokrasi anlayışıdır. Ya da diğer bir tabirle katılımcı bir anlayışın düşüncesi ya da değerlendirmesi diye düşünüyorum. Ama tabii ki, mevzuat da böyle bir uygulamayı meclis kararına bağlamış. Meclis böyle bir karar alırsa bunu yapabiliriz. Dolayısıyla böyle bir önerge verdim” dedi. Gündem dışı madde meclis oylaması ile reddedildi.

“Mutabakatı sağlanmış her çalışmaya ben de yardımcı olurum, desteklerim”

Mecliste kentsel dönüşüm konusu da gündeme geldi. Kentsel dönüşümle ilgili ‘topyekun karşıyız’ ya da ‘topyekun evet dememiz mümkün değil’ ifadelerine yer veren Seçer, “Bu bir mutabakat. Yani burada halk var, orada yaşayan insanlar var. Getireceksiniz bir yüklenici firma bulacaksınız. Siz idari olarak onların işini kolaylaştıracaksınız, onun sıkıntıları var. İmarda belki bazı düzenlemeler yapacaksınız. Bir altyapı oluşturacaksınız. Şimdi bu konu siyah beyaz değil, bu gri bir alan. Mutabakatı sağlanmış her çalışmaya ben de yardımcı olurum, desteklerim. Halkın onayı alınmışsa benim işi kolaylaştırmam gerekir ve bu görevi de ben harfiyen yerine getiririm. Biz işlerin önünü tıkamak değil, kentin önünü açmak için sorunları bir an önce çözmeye gayret ediyoruz. Bütün belediyelerimiz idaremizle, büyükşehir ile ilgili oturulup, konuşulup, mutabakat sağlanan bütün konularda, emrivaki olmayan konularda bizim katkımızı görmüştür. Bunun aksi bir durum varsa bir gözden kaçmadır, bir yanlışlıktır, biz bunu da düzeltiriz” ifadelerini kullandı.

“Katı atık bedellerinin büyükşehir belediyesi ile alakası yok”

Mecliste katı atık bedelleriyle ilgili şikayetler de gündeme geldi. Katı atık bedellerinin Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ilgisinin olmadığını vurgulayan Seçer, sözlerine şöyle devam etti: “Anamur Belediyemiz de bir açıklama yapmış. ‘Benim haberim yok bundan’ demiş ya da ‘bunu MESKİ topluyor’. Bildiri kendisinde. Tekrar okuyabilir. Bakın inanın ben hayretle okudum. ‘Bugüne kadar bize bir para gelmedi’ demiş. Şimdi bakın bu bir başkana uygun bir davranış değil. Buradan Anamur halkı, Tarsus halkı, Mersin’in merkezdeki 4 ilçe halkı, herkes beni dinlesin. Bu alınan paraların, katı atık bedellerinin büyükşehir belediyesi ile alakası yoktur. Bir delikli kuruş bizim kesemize girmiyor. Bizim hakkımıza düşeni biz kendi tasarrufumuzla almayacağız dedik. Bazı belediyelerimiz, ilçe belediyelerimiz de almıyor. Ama sizin Anamur Belediyesi alıyor. Diğer belediyeler alıyor. Biz sizin adınıza bunu kesiyoruz. Bu aldığımız meclis kararında var. Sizin de onayınız var. MESKİ sizlere yatıracak ama siz vatandaşı aldatıyorsunuz. Bu çok yanlıştır. Anamur’da alınan her delikli kuruş Anamur Belediyesinindir. Merkezde hangi belediye olursa olsun, her delikli kuruş ilçe belediyesinindir.”

