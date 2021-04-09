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(Özel) Mersin 7 bin polise emanet Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersinlilerin barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7/24 ara vermeden çalışarak, suça ve suçluya göz açtırmıyor Özellikle narkotik suçlarla mücadelede son 4 yıldır üst üste birinci olan Mersin Emniyet Müdürlüğü, il genelinde görev yapan 7 binin üzerinde polisle huzur ve güveni sağlamak için aralıksız çalışıyor

İHA

(Özel) Mersin 7 bin polise emanet Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersinlilerin barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7/24 ara vermeden çalışarak, suça ve suçluya göz açtırmıyor Özellikle narkotik suçlarla mücadelede son 4 yıldır üst üste birinci olan Mersin Emniyet Müdürlüğü, il genelinde görev yapan 7 binin üzerinde polisle huzur ve güveni sağlamak için aralıksız çalışıyor

– Mersin il genelinde görev yapan 7 binin üzerinde polisle huzur ve güvenin kenti olma yolunda hızla ilerliyor. Özellikle narkotik suçlarla mücadelede son 4 yıldır üst üste birinci olan Mersin Emniyet Müdürlüğü, Mersinlilerin barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaları için 7/24 ara vermeden çalışarak, suça ve suçluya göz açtırmıyor.
10 Nisan’da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176’ncı yılını kutlamaya hazırlanan Mersin polisi, son yıllarda yaptığı atılım ve çalışmalarıyla göz dolduruyor. “Düzen, barış, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, bozanları gerekli tüm delillerle hızlı yakalayan, kamu güvenlik politikalarının oluşturulmasına katkı sağlayan, mutlu personeli ve insan merkezli kalite hizmetleriyle güven veren örnek bir teşkilat olma” vizyonuyla görev yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü, birçok başarıya da imza atıyor. Suç ve suçluyla mücadeleye aralıksız devam eden Mersin polisi, özellikle İçişleri Bakanlığı tarafından 2017’de hayata geçirilen ‘Narkotikle Mücadelede Sıfır Tolerans’ projesi kapsamında, uyuşturucu arzını önlemeye yönelik 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında performans olarak Türkiye’nin en iyi çalışan ili olma başarısını da elde etti.

Asayiş uygulamasında göz doldurdular
Mersinlilerin güven içerisinde yaşamalarını sağlamak adına gecegündüz çaba harcayan İl Emniyet Müdürlüğü, 10 Nisan Polis Gününün hemen öncesinde de birçok birimden polisle asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Kentin en işlek bulvarlarından biri olan İsmet İnönü Bulvarında gerçekleştirilen asayiş ve yol kontrol uygulamasına, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Motosikletli Polis Timleri (Yunus) katıldı. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer’in koordinesinde yapılan uygulamada, seyir halindeki araçlar durdurularak, sürücüleri ve yolcuların üst aramaları, araçta arama, kimlik ve plaka sorgulama gibi işlemler gerçekleştirildi. Uygulamaya, Köpek Eğitim Merkezi (KEM) polisleri de dedektör polis köpeği ile katılarak, araçlarda arama yaptı.

“Vatandaşlarımızın da desteğiyle ciddi mesafeler aldık”
Mersin Emniyet Müdürlüğünde ağırlıklı olarak asayiş bölümlerinden sorumlu olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Diyaaddin Özer, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, rutin görevlerinden biri olan yol kontrol uygulaması yaptıklarını söyledi. “Biz zaten kesintisiz görev ifa eden bir teşkilatız” diyen Özer, gece ve gündüzü değişmeyen 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi. Özer, “Bugün de arkadaşlarımızla ağırlıklı olarak narkotik, trafik ve asayiş yönünden uygulamalarımızı beraber yapıyoruz. Ağırlıklı olarak araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yapıyoruz. Şüphelileri ayıklayıp, özellikle suç unsuru olan konularda kentimizi daha temiz, sağlıklı, huzurlu, güvenli bir hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle ciddi mesafeler aldık, çünkü her geçen gün mahallelerden, sokaklardan, vatandaşlardan gelen 155 ihbarları artıyor ve bu çalışmaların neticesini hep beraber alıyoruz. Kentimiz güzelleşiyor” dedi.

“Güvenlik algısı giderek artıyor”
Mersin’de güvenlik algısının ciddi boyutta arttığına dikkat çeken Özer, “Gecenin saat 1’inde sahil şeridinde hanımefendiler, beyefendiler kaygı taşımadan çok rahat gezebiliyorlar. Bu bizi mutlu ediyor. Personelimiz gerçekten ailesini, kendisini ihmal edecek derecede yoğun bir mesaiye sahip ama sizlerin huzuru, güveni söz konusu olduğunda biz de mutlu oluyoruz” diye konuştu.

5 bini merkezde olmak üzere 7 binin üzerinde polisle hizmet veriyoruz”
Türkiye’nin neresinde olursa olsun polisin 24 saat emek harcadığını vurgulayan Özer, “Diğer birçok ilde de başarılar var, ancak İl Emniyet Müdürümüz ve ekibi olarak bizler iyi bir ekibe sahibiz ve emniyet müdürümüzden sıralı amirler, polis memuru, bekçisine kadar herkes alanda ve bu süreci destekliyor, bu sürece tuzunu biberini katıyor. Böylece ortaya çok güzel güvenli bir ortam çıkıyor. Biz geçmişle karşılaştırdığımızda polis teşkilatının Mersin’de güven algısını daha da yukarılara çektiğini görüyoruz.
İl genelinde 7 binin üzerinde personelle hizmet veriyoruz. İl merkezinde 5 binin üzerinde personelimiz var. Bu kesintisiz hizmeti, vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu bir ortam sağlamak için veriyoruz. Polis Haftasında bizleri yalnız bırakmadıkları vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mersin halkına teşekkür ediyorum”
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amiri Komiser Mehmet Yazıcı da yaptıkları uygulamayla ilgili bilgi vererek, “Durdurduğumuz araçların öncelikle şoförlerinin GBT kontrolünü, araçların plaka kontrolünü, varsa suç unsuru oluşturabilecek araç içerisindeki herhangi bir materyali bulmak üzere çalışma yapıyoruz. Hafta içerisinde, gün içerisinde sürekli yaptığımız rutin uygulamalarımızdan bir tanesi” şeklinde konuştu.
Mersinlilerin polise yaklaşımlarının çok güzel olduğunu belirten Yazıcı, “Özellikle Motosikletli Polis Timleri olarak vatandaş bize ayrı bir ilgi duyuyor. Motosikletlerimiz olsun, üniformalarımız olsun bize bakış açıları daha farklı. Polise ilgisinden dolayı Mersin halkından memnunuz. Görev yaptığımız süre içerisinde bize gösterdiği ilgisinden dolayı Mersin halkına teşekkür ediyorum. Mersin’i seviyoruz, burada görev yaptığımız için mutluyuz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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