Mezitli Belediyesi'ne 'Yılın Sağlık Projesi' ödülü

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin özel gereksinimli bireylerin daha fazla sosyal yaşamda yer alması amacıyla hayata geçirdiği Down Kafe Projesi, Mersin Sağlıkta Başarı ve Yaşam Ödülleri kapsamında Yılın Sağlık Projesi ödülünü almaya hak kazandı.

Ödülü Saygın Kurt’tan alan Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli’de yaşayan her bireyin daha iyi şartlarda hizmet alması amacıyla ortaya koydukları projelerin takdir görmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Down sendromlu bireylerle zaman geçirmenin kendisini son derece mutlu ettiğini ifade eden Tarhan, “Onlarda olan +1 kromozom daha çok sevgi üzerine kurulu. Asla yalan söylemiyorlar. Hayata pozitif bakıyorlar. Ben de sık sık Down Kafeye giderek öğle yemeklerini onlarla birlikte yiyor ve motive olmuş olarak çıkıyorum. Mersin’de yaşayan herkesin Down Kafemize gelip o muhteşem anlara tanık olmalarını istiyorum.1 yaşındaki Ramazan’dan başlayarak içleri sevgi dolu çocuklarımızla güzel zamanlar geçirsinler” dedi.

Önümüzdeki süreçte de otizmliler adına projeler hayata geçireceklerine değinen Tarhan, “Geçtiğimiz günlerde otizmli Mert ve annesinin mücadelesini anlatan kısa bir film çektik. Bu filmimiz ile yarışmalara katılarak otizmliler konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacağız. İstiyoruz ki bu gençlerimizin ve ailelerin karşılaştığı zorlukları, önlerine çıkarılan engelleri herkes görsün. Özellikle kendisine büyük destek veren annesi sayesinde Mert’in Fen Lisesini kazanma başarısını göstermesini herkes örnek alsın istiyoruz” diye konuştu.

Tarhan, ödüllendirerek bir kez daha down sendromlulara dikkat çekilmesi fırsatı sunması nedeniyle Saygın Medya ödül komitesine teşekkürlerini iletti.

