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Mersin Müftülüğü Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı Mersin Müftü Yardımcısı Hasan Küçük: "Teravih namazları evlerde kılınacak"

İHA

Mersin Müftülüğü Ramazan ayı hazırlıklarını tamamladı Mersin Müftü Yardımcısı Hasan Küçük: "Teravih namazları evlerde kılınacak"

Mersin İl Müftü Yardımcısı Hasan Küçük, Ramazan ayı dolayısıyla kurum olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, "Sabah ezanları başkanlık takvimine göre her camide aynı anda imsak vaktinde okunacak, akşam ezanlarının da tam vaktinde okunması için gerekli tedbirler alınmıştır" dedi.
Küçük, 2021 yılı Ramazan ayı hizmetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, 12 Nisan Pazartesi akşamı kılınacak teravih namazının ardından 13 Nisan Salı günü tutulacak ilk oruçla Ramazan ayına girileceğini hatırlattı. Ramazan ayının, müminlere yaratılış gayesini ve sorumluklarını hatırlatan Allah’ın güzide bir armağanı olduğunu söyleyen Küçük, "Her yıl Ramazan ayında İslam’ın hayat veren ilkelerinden birini gündeme taşıyan başkanlığımız, bu sene de Ramazan ayının temasını, 'Şifa ayı Ramazan' olarak belirlemiştir. Mümin gönüllerde on bir ayın sultanı olarak yer eden Ramazan, bütün mahiyetiyle maddi ve manevi hastalıklarımız için bir şifa kaynağıdır, şifa ayıdır" ifadelerini kullandı.
“Sosyal medya ve yerel tv kanalları aracılığı ile Ramazan’a özel programlar gerçekleştireceğiz”
Diyanet TV ve Diyanet Radyoları aracılığı ile Ramazan’a özel vatandaşların istifade edeceği programalar hazırlandığını dile getiren Küçük, "Bununla birlikte Ramazan ayında ilimizden yayın yapan Kanal 33 ve İçel TV de yapacağımız iftara doğru programları düzenlenecek, söz konusu programlar Kur’anı Kerim Tilaveti, ilahiler ve sohbet programları, günün sorusu gibi içerikler ile zenginleştirilecektir. Sosyal medya vaazları ve sosyal medyada yayınlanacak olan mukabele programlarımızla vatandaşlarımızın Ramazanın manevi ikliminden en güzel şekilde istifade etmelerini sağlayacağız" diye konuştu.
“Yapacağımız yardımlarla fakirin, fukaranın iftar sofralarında gönüllerimizi buluşturacağız”
Ramazan ayının aynı zamanda bir yardımlaşma ve paylaşma mevsimi olduğunu belirten Küçük, "Salgın sebebiyle bu sene kalabalık iftar sofralarımız olmayacak ama bu durum iftarlarımızı paylaşmaya asla engel değildir. Yapacağımız ayni ve nakdi yardımlarla fakirin, fukaranın iftar sofralarında gönüllerimizi ve dualarımızı buluşturacağız. Vatandaşlarımızın zekât, fitre, sadaka gibi nakdi yardımlarının ihtiyaç sahiplerine, fakirlere, öğrencilere, Kur'an kurslarına sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırmaları için Türkiye Diyanet Vakfı güvenli bir adrestir. Bu yıl fitre miktarı 28 lira olarak belirlenmiştir" şeklinde konuştu.
“Gıda, alışveriş kartı, bayramlık kıyafet gibi hazırlıklarla yardım kampanyaları yapacağız.”
Bu dönemde yardım yapmak isteyenler ile yardıma ihtiyacı olanları buluşturacaklarını kaydeden Küçük, şu bilgileri verdi; "Vakıfların amacı budur. Yardım yapmak isteyenlerden alır, yardıma muhtaç olanlara ulaştırır. 46 yıldır Türkiye Diyanet Vakfımız bunu en güzel bir şekilde başarmış, bundan sonra da inşallah en hayırlı hizmetleri yapmaya devam edecektir. Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda fakirfukara ve garipgurabanın sevinci olmaya çalışacak, ülkemizde ve ihtiyaç olan yerlerde iyilik faaliyetlerinde bulunacağız. Türkiye Diyanet Vakfımız yurtdışında 14 ülkede 25 eğitim projesiyle 10 binin üzerinde öğrenciye, ülkemizde yurtdışından gelen 5 binin üzerinde öğrenciye, yurtiçinden de binlerce öğrencimize eğitim desteği vermektedir. Eğitim desteği verdiğimiz öğrenciler kendi ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü elçiliğini yapmaktadırlar. Bundan sonrada inşallah yapmaya devam edecekler. Onlar ülkelerinde, ülkemizin cömertliğini anlatıyorlar. Yurt dışına gittiğimiz yerlerde, kurban götürdüğümüz, Ramazan yardımı götürdüğümüz yerlerde sadece bir yardım değil, sadece bir kurban eti değil ülkemizin bayrağını, milletimizin cömertliğini götürüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı bunun için çok önemli.”
"Teravih namazları evlerde kılınacak"
Konuşmasında salgın tehlikesinin devam ettiğini, vaka ve vefat sayılarının da arttığına işaret eden Küçük, "Dolayısıyla Başkanlımızın yaptığı çok yönlü değerlendirmeler ve sağlık bakanlığı başta olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığı çok yönlü istişareler neticesinde, mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Elbette gönlümüz istiyordu ki, teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla o coşkuyu camilerde yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi, teravih namazının da uzun süre kapalı mekânda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız" dedi.
İrşat hizmetleri
Ramazan ayında sabah ezanlarının başkanlık takvimine göre her camide aynı anda imsak vaktinde okunacağını, akşam ezanlarının da tam vaktinde okunması için gerekli tedbirlerin aldığını vurgulayan Küçük, konuşmasını şöyle tamamladı; "Vaaz irşat hizmetlerimiz online ve yüz yüze devam edecektir. Vatandaşlarımızın manevi duygularını güçlü tutmak amacı ile Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kurumlarda barınanlar ile gençlere, göçmenlere, bağımlılara, engellilere, hastalara ve hasta yakınları gibi toplumun dezavantajlı kesimine yönelik yürütülmekte olan manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, ilgili personel tarafından sosyal medya aracılığıyla yürütülmeye devam edecektir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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