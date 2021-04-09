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Mersin'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti

İHA

Mersin'de Polis Haftası etkinlikleri sürüyor İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Zafer Ağırkaya, beraberinde müdür yardımcıları ve şube müdürleriyle birlikte Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıldönümü dolayısıyla Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.
Kabulde yaptığı konuşmasında, başarılarla dolu köklü bir geçmişe sahip olan Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümünü kutlayan Vali Su, polis teşkilatının kurulduğu günden bu yana ülke genelinde huzurun sağlanması, asayişin temini ile suç ve suçluyla mücadelesini mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla sürdürdüğünü söyledi.
Vali Su, "Milletimizin göz bebeği olan polis teşkilatının her mertebesinde, görevini yüce milletimize hizmeti Hakka hizmet anlayışıyla yerine getiren tüm personeline en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, görevlerini büyük fedakarlıklarla yerine getirmeye devam eden tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.
Öte yandan Vali Su, 10 Nisan Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk polisinin, ülke genelinde huzurun sağlanmasında, asayişin temininde ve suç ve suçluyla mücadelesinde mesai mefhumu gözetmeksizin 176 yıldır canlabaşla hizmet verdiğini söyledi.
Küresel ölçekte devam eden korona virüs salgınını en az hasarla atlatma mücadelesinde, sağlık çalışanları ve diğer emniyet güçleriyle birlikte gece gündüz demeden çalışan polis teşkilatına ve bu mücadelenin tüm neferlerine şükranlarını sunduğunu ifade eden Su, şöyle devam etti; "Türk Polis Teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, milletimizin göz bebeği olan bu kurumun her mertebesinde, görevini yüce milletimize hizmeti Hakka hizmet anlayışıyla yerine getiren tüm personeline en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu anlayışla çalışırken şahadet mertebesine erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, görevlerini büyük fedakarlıklarla yerine getirmeye devam eden tüm polislerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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