Mersin'de kalp yetersizliğinin erken tanısında yapay zeka teknolojisi kullanılacak

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesince, kalp yetersizliğinin erken tanısında yapay zeka teknolojisinin kullanılmasına yönelik proje başlatıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MEÜ Tıp Fakültesi, AstraZeneca’nın da desteğiyle, yapay zeka teknolojisinin kalp yetersizliğinin erken tanısında kullanılacağı yenilikçi bir tanı protokolünü başlatıyor. Buna göre, 2021 yılında herhangi bir nedenle Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran 45 yaş üzerindeki hastalara ait 20 binin üzerinde röntgen sonucu, hastalara ilişkin kişisel bilgilerden arındırılmış olarak gönderileceği yapay zeka tabanlı bir platformda analiz edilecek. Analizler sonucunda kalp yetersizliği açısından şüpheli röntgen sonuçları tespit edilecek. Elde edilecek veriler kalp yetersizliği tanı kriterleri çerçevesinde Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümü tarafından değerlendirilecek ve daha ileri tetkiklerin gerekli görüldüğü hastalar kesin tanı için hastaneye çağrılacak.

Bu kapsamda hazırlanan projenin tanıtım toplantısında konuşan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, projenin en dikkate değer kısmının, yapay zeka ile tıbbı tanının ortak şeklide kullanılması olduğunu belirterek, "Özellikle ritim alanında birtakım girişimler oldu ama tanı anlamında dünya çapında çok az çalışma var. Kalp yetmezliği, kalp rahatsızlıklarının son durağı. Burada yapay zekayla, on binlerce hastanın taranması ve hata payının aza indirilmesi sağlanacak. Bu bizlere, zaman ve insan gücü açısından da kazanç sağlayacak. İlerleyen dönemde başka hastalık gruplarına da bu projeyi genişletebiliriz" dedi.

MEÜ hastanesine proje için ayrı bir altyapı kurulduğunu ve hastaların veri güvenliğinin bu şekilde sağlandığını belirten Çamsarı, dışarıya hiçbir şekilde veri akışı olmayacağı kaydetti. Gerçekleştirilen projenin diğer kurumlar tarafından da örnek alınmasını umduğunu ifade eden Çamsarı, "İnşallah bu çalışmaların devamı gelir ve farklı hastalık türlerinde de benzer sistemler kullanılır ve bu bakış acısı diğer kurumlara de örnek olur" diye konuştu.

Projenin dünyada bir ilk olduğunu, kalp yetersizliği hastalarının saptanması ve tedaviye başlanması noktasında çok önemli olduğunu vurgulayan Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik ise hastalara tedaviye başlayıp, yaşam sürelerini uzatmayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah tanı konmamış hastaların, akciğer filmini tarayacak bunlarda bazı bulgulara bakacağız ve kalp yetersizliğinden şüphelendiklerimizi çağırıp, tedaviye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

AstraZeneca Medikal Direktörü Dr. Oğuz Yılmazer de yapay zekanın birçok sektörde olduğu gibi tıp alanında da kullanılmaya başlandığını hatırlatarak, "İnşallah proje farklı noktalara da devam edecek. Birçok hastamızın erken tanısıyla, daha doğru zamanda tedaviye ulaşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

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