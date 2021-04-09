Yayla evi kiralamak için gitti, kuyuda cesedi bulundu (2)

CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ
Mersin'in Silifke ilçesinde 10 gün önce yayla evi kiralamak için evden çıkan, bir daha haber alınamayan ancak dün gece içerisinde az miktarda su bulunan, üzeri taşlarla kapatılmış 5 metrelik kuyuda elleri bağlı halde cesedi bulunan Berrin Dalyanoğlu Keskin'in (56), kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yürütülen çalışmada, Keskin'in en son görüştüğü kişiler tespit edildi. Keskin'in en son telefon görüşmesini komşusu E.İ. isimli kadınla yaptığı belirlendi. E.İ.'nin evine giden ekipler, Keskin'in ellerinin bağlı olduğu iple benzerlik gösteren ipin parçasını ele geçirdi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, E.İ ile birlikte eşi A.İ.'yi gözaltına aldı.. E.İ., jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ederek, Keskin'i kocasından kıskandığı için başına taşla vurarak öldürdükten sonra su kuyusuna attığını söyledi. E.İ.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, cinayete karıştığı belirlenen komşuları A.E.'yi de gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının devam ettiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR
2021-04-09 19:03:15
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