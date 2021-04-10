Sertavul'da zincirsiz geçişe izin yok Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

Akdeniz Bölgesini İç Anadolu Bölgesine bağlayan Mersin'in Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.

Sertavul Geçidi'nde Akşam ve sabah saatlerinde itibaren kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken tır, kamyon ve otobüslerin geçişine ise izin verilmiyor.

Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Alahan ve Sertavul geçidinde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.

Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca yayla köylerinde yolları kapanmaması için aralıksız çalışmalar sürüyor. Kar yağışının bu şekilde devam etmesi halinde yolun akşam saatlerinde ulaşıma kapanacağı bildirildi.

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