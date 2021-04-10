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Deniz yüzeyi sarıya boyandı, Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı: ‘Korkmayın’ Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde kaptan olarak görev yapan Pelin Teymur, Mersin’de son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın, Kıbrıs Akasyası polenlerinden kaynaklandığını söyledi

İHA

Deniz yüzeyi sarıya boyandı, Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı: ‘Korkmayın’ Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde kaptan olarak görev yapan Pelin Teymur, Mersin’de son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın, Kıbrıs Akasyası polenlerinden kaynaklandığını söyledi

– Mersin’de son günlerde deniz yüzeyinde görülen sarı tabakanın kimyasal atık yad da kirlilik olmadığı belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinde kaptan olarak görev yapan Pelin Teymur, Kıbrıs Akasyası polenlerinin rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasıyla sarı bir tabaka oluştuğunu söyledi.
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde kaptan olarak görev yapan Pelin Teymur, son günlerde denizde görülen renk değişiminin nedeni konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Teymur, deniz yüzeyinde oluşan sarı tabakanın kirlilik olmadığını, Kıbrıs Akasyası ağacının polenlerinin mevsimsel olarak rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından kaynaklı sarı bir tabaka olduğunu ifade etti.

“Kimyasal, gemi ya da kara kaynaklı bir kirlilik değil”
Mersin denizindeki sarı tabakanın önceki yıllarda da görüldüğünü ifade eden Teymur, şunları söyledi:
“Bu, mevsimsel olarak, Kıbrıs Akasyası dediğimiz akasya ağacından kaynaklı polenlerin rüzgar ve akıntı yoluyla taşınmasından dolayı sarı bir tabaka. Aslında kimyasal, gemi ya da kara kaynaklı bir kirlilik değildir. Mevsimsel döngülerden dolayı ağaçlardaki polendir, polen tozudur. İnsanlar üzerinde herhangi bir zararı olmamakla beraber sadece dikkat etmemiz gereken konu nisan ve mayıs aylarında yoğun yaşadığımız bir döngü. Alerjik yapısı olan insanların biraz daha duyarlı olmasını, o dönemlerde bu tabakanın olduğu alanlarda denize girmemelerini tavsiye ediyoruz. Onun dışında deniz canlılarına ve ekosisteme bir zararı bulunmamaktadır.”
Vatandaşların çevre konusunda duyarlı olduklarını ve denizde en küçük bir kirlilik gördükleri zaman kendilerine ulaştıklarını anlatan Teymur, “Halkımız bu konuda çok duyarlı. En küçük bir görüntü kirliliği olduğu zaman bize, belediyemizin danışma merkezlerinden ve ihbar hatlarından ulaşıyorlar. Biz de en kısa sürede cevap verip, yerinde denetimler yaparak vatandaşımıza ulaşıyoruz, bilgilendirme yapıyoruz” diye konuştu.

“Ekosistemin kendi yapısından kaynaklı bir durum”
Teymur, vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini ifade ederek, denizde dönemsel olarak bazı durumların yaşandığını, ancak bunların kirlilik olarak ifade edilmemesi gerektiğini söyledi. Kaptan Teymur, “Bu tarz olaylar deniz kirliliği, gemi ya da kara kaynaklı bir kirlilik değil, ekosistemin kendi yapısından kaynaklı bir durumdur. Korkmasınlar, endişe etmesinler. Bir telefon kadar uzağız. Aradıkları zaman bilgi verebiliriz her zaman” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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