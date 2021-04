Büyükşehir Belediyesinden Dünya Romanlar Gününe özel konser

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Romanlar Günü için anlamlı bir kutlama programı düzenledi. Roman vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla sahilde bir dinleti sundu. Etkinlikler kapsamında ayrıca, üstü açık otobüste de kent genelinde konser verildi. Bu etkinliklerle 249 Roman sanatçıya destek sağlandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla bir dizi kutlama programı düzenledi. Kentte sayısı yaklaşık 50 bini bulan Roman vatandaşlar, günlerini neşeyle kutladı. İlk olarak Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği dinletide şarkılar söyleyen Romanlar keyifli bir gün geçirdi. Roman sanatçılar üstü açık otobüste verdikleri konserler ile de Mersinlilerin evine konuk olup, kenti dolaştı.

Roman vatandaşlar, Atatürk Parkında düzenlenen dinletiye darbukalarını, kemanlarını ve klarnetlerini alarak katıldı. Geleneksel kıyafetlerini giyip şarkılar söyleyen Roman kızları, izleyicilerin beğenisini topladı. Sözlerinde acıyı, yoksulluğu, baharı ve beraberinde umudu da anlatan “Ederlezi”yi söyleyen Roman müzisyenler, izleyicilere duygu dolu dakikalar yaşattı.

Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, dinletiye damgasını vuran Ederlezi’yle ilgili şunları söyledi:

“Ederlezi, Balkan müziği olarak adlandırılıyor ama işin özünde bu Roman müziğidir. Yoksul Romanların bahara girişteki kutlamalarını anlatan bir şiirdir. İnsanlar mutlu olmaya çalışıyor ama üzerlerinde derin bir yoksulluk var. O yoksulluğu da anlatıyor. Şiirin içerisinde ‘çok yoksul insanlarız ama bizler de eğlenmek, coşmak ve gülmek istiyoruz’ diyor aslında.”



“Tüm dünyada aynı anda kutlanıyor ve haftasında kutlamalar devam ediyor”

Türkiye’de resmi kayıtlarla 5 milyon Roman vatandaşın yaşadığını, ancak kendi çalışmalarında bu rakamın 8 milyonu bulduğunu belirten Daylam, 8 Nisan’ın Roman vatandaşlar için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Mersin’de de 50 bin civarı Roman vatandaşın yaşadığını belirten Daylam, “Roman kültürünün içerisinde birçok özellik var. Bunun içerisinde müziği de var, dansı da var ama bunu sadece müzikle ve dansla anlatmak da zor; çünkü onun yanında birçok el sanatları, kültürleri, ananeleri var. Romanların dili var. Çok geniş bir konsepti var. Romanlar müziği mutlaka seviyorlar, müziği yaşatıyorlar. Belki de aslında müzik yaparken acılarını unutuyorlar. 116 yıldan beri biz bu şehirde yaşıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz aslında, varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Romanların şu ülkede ve şehirde aslında tek talebi var; insanca yaşamak” diye konuştu.



“8 Nisan’ı ilk defa Türkiye’de kutluyorum”

Arnavutluk’tan gelen ve bir yıldır Türkiye’de yaşayan Fjorela Milanj da dinletide şarkı söyledi. Türkiye’de ilk defa 8 Nisan kutlamasına katıldığını belirten Milanj, “Burada çok farklı kutlanıyor. Ben de bir Romanım ve çok mutluyum. Romanların ne derdi olursa olsun müzik olduğunda mutlu oluyorlar, dertlerini unutuyorlar. Dünyadaki tüm Romanların gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.



“Bu aralar işler çok kötü, pandemi var, mekanlar kapalı”

Roman müzisyenlerden Ali Can Özer, müzikle geçimini sağladığını, ancak pandemi sürecinde zor bir süreç geçirdiğini belirterek, “Normalde ben keman çalıyorum. Ufaktan piyano da var. Bizi seven, saydığımız kişiler arıyorlar, ‘gelebilir misiniz’ diyorlar. Biz de gidiyoruz. Ama bu aralar çok sıkıntılı, çok kötü. Pandemi var. Herkes evinde, mekanlar kapalı. Sokakta bile çalsak olmuyor” dedi.



“Bu işe gönlümüzü, sevgimizi, her şeyimizi katıyoruz”

Müzisyenlerden Şenol Ataç da müziğin kendi hayatında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Ataç, “Müzik benim için mutluluk, saygı, tebessüm demek. Bana bunları anımsatıyor. Bizim yaşam biçimimiz. Bu işe gönlümüzü, sevgimizi, her şeyimizi katıyoruz. Büyükşehir Belediyesine de bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.



“Romanlar müziğin içinde yetiştiği için mesleğini yine müzikle devam ettiriyor”

Dinleti ekibinden Sibel Yerebakan ise Romanların doğuştan müzikle iç içe olduklarını belirterek, “Romanlar müziğin içinde doğuyor zaten. Müzik kulakları var. Notasız bile müzik yapabiliyorlar. Aileden gelen genlerle çocuk müziğin içinde yetiştiği için zaten mesleğini yine müzikle devam ettiriyor. Bu böyle devam ediyor sürekli” dedi.

Mersin’deki Romanların çoğunlukla Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesinde yaşadıklarını dile getiren Yerebakan, mahallede Büyükşehir Belediyesinin ‘1 Ekmek 1 Çorba’dan ‘Mahalle Mutfakları’na ve gıda kolisi desteğine kadar birçok hizmetini gördüklerini vurguladı. Son olarak geçim sıkıntısı yaşayan Roman müzisyenlere sağlanan destekten de memnun olduklarını belirten Yerebakan, “Zaten Roman milleti şu an Vahap Seçer’den çok memnun, çünkü belediye olarak yaptığı çalışmalarla zor süreçte çok büyük destekler sağladı. Bugün de böyle bir organizasyon düzenledi. Ufak gibi görünse de çok büyük bir destek aslında” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.